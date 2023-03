Jessica Michibata, la modella ed ex moglie del campione del mondo di F1 Jenson Button arrestata per possesso di droga

di Redazione web

Jessica Michibata, modella argentino-giapponese di 38 anni, è stata arrestata a Tokyo dagli agenti della polizia metropolitana per presunto possesso di ecstasy nella camera d'albergo dove la donna stava alloggiando insieme ad un amico. Stando a quel che viene riferito dal Daily Mail, la droga sintetica era contenuta in un pacco che sarebbe stato inviato al suo indirizzo. Jessica Michibata nega tutte le accuse.

Donald Trump arrestato, le foto choc: ma erano fatte con l'intelligenza artificiale. L'autore: «Stavo scherzando»

Jessica e Button si sposarono alle Hawaii nel 2014

Jessica Michibata è stata sposata per un anno con il pilota campione del mondo di Formula Uno del 2009 Jenson Button. La coppia si sposò alle Hawaii nel 2014 e un anno dopo divorziò. Jessica e Jenson si erano conosciuti in un bar di Tokyo nel 2008 e la loro storia d'amore durò diversi anni prima del matrimonio finito nel giro di 12 mesi. Button, tre mesi dopo il divorzio, annunciò il nuovo amore Brittny Ward, ex modella di Playboy, con la quale ha avuto tre figli.

Il comunicato dell'agenzia Revive

L’agenzia ‘Revive’, presso cui lavora la modella 38enne, ha preso le distanze dall’accaduto, tanta l’attenzione suscitata per l’accaduto e ha rilasciato un comunicato ufficiale volto a contenere la tempesta mediatica scatenata dalla notizia del suo arresto a Tokyo: «Ci scusiamo con tutti per qualsiasi preoccupazione che le segnalazioni di Jessica Michibata, che appartiene alla nostra azienda, hanno causato. Al momento non siamo in grado di contattarla e stiamo raccogliendo informazioni per confermare i fatti. Poiché l’incidente è sotto inchiesta da parte della polizia, ci impegneremo nel rivelare ulteriori dettagli>, si legge.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA