Jean Alesi compie 60 anni: «Da piccolo rubai la Simca 1000 di mia mamma e la sfasciai. La F1 mi sembrava impossibile»

Un viaggio lungo una vita quello di Jean Alesi che oggi 11 giugno compie 60 anni. Lo abbiamo visto sfrecciare al volante di una monoposto di Formula 1 e durante la sua carriera è riuscito a emozionare i tifosi soprattutto della Ferrari grazie al suo stile autentico di guida, la dua determinazione e la sua grinta. È riuscito ad ottenere più di duecento Gran Premi disputati salendo trentadue volte sul podio. Oggi l'ambasciatore della F1, si dice particolarmente soddisfatto della sua carriera ma non dimentica le sue origini e l'umiltà della sua famiglia.

Le parole di Jean Alesi

Jean Alesi ricorda il modo in cui è stato cresciuto dai suoi genitori e sorride. «Non dimentico da dove vengono i miei genitori, il modo in cui mi hanno cresciuto - ha sottolineato Jean Alesi al Corriere della Sera -. Sorrido e mi godo la vita per questo motivo. Mi viene naturale essere felice. Il mio papà è salito da Alcamo nel 1959 in treno insieme a quattro amici.

«La prima auto che ho guidato? La Simca 1000 di mia madre, di nascosto - ha continuato -. Avevo capito come schiacciare acceleratore e frizione ma non sapevo frenare. Sono finito contro l'auto del vicino di casa. Avevo forse 7 anni. Quando lei mi portava a scuola, l'unica cosa che guardavo era come la metteva in moto. E dentro di me dicevo: "Un giorno ci provo io". E poi quel giorno è arrivato. Sono riuscito a farla partire ma non riuscivo a frenare».

Un successo inaspettato grazie alle potenzialità di un talento innato. «A 18 ho partecipato alla Coppa R5 ma mai mi sarei immaginato di arrivare in Formula 1 - ha raccontato -. A me piaceva solo correre e dare il massimo. Ma vinsi il campionato francese di F3 e nel 1989 diventai campione della formula 1».

