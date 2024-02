Lewis Hamilton pilota Ferrari dal 2025, è ufficiale: «Entusiasta di una nuova sfida»

di Redazione web

Lewis Hamilton sarà alla guida della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 «dal 2025, con un contratto pluriennale». Lo ha appena annunciato la scuderia di Maranello.

Le parole del pilota

«È giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida». Lo afferma Hamilton in una dichiarazione pubblicata dal team Mercedes insieme con l'annuncio del divorzio nel 2024, senza fare esplicitamente il nome della Ferrari, al quale è destinato. «Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra – prosegue Hamilton – e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere. Voglio finire alla grande insieme e voglio renderlo indimenticabile».

L'annuncio della Mercedes

«Il team e Lewis Hamilton si separeranno alla fine della stagione 2024». Così la Mercedes in una nota ufficiale annuncia la fine del rapporto di lavoro con Hamilton al termine di questa stagione. «Lewis ha attivato un'opzione rescissoria nel contratto firmato lo scorso anno – prosegue il comunicato del team tedesco – . Termina così un rapporto durato 11 anni».

