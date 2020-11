Lewis Hamilton campione del mondo per la settima volta. Come Schumacher: «Oltre ai miei sogni»

Lewis Hamilton entra ancora di più nella storia dell'automobilismo e in quello della F1. Con il trionfo sul circuito bagnato e viscido di Istanbul Park il pilota di Stevenage a 35 anni vince il suo settimo titolo mondiale nel Gp della Turchia, ed eguaglia il record del leggendario Michael Schumacher. Per il pilota della Mercedes si tratta anche del quarto titolo mondiale piloti consecutivo, questa volta arrivato quando mancano ancora tre gare alla fine del mondiale 2020, ridotto a causa della pandemia di Covid-19.

«Ragazzi è incredibile», ha detto Lewis Hamilton prima di scoppiare in lacrime nell'abitacolo della sua Mercedes mentre parla con il suo team principal Toto Wolff. Poi ai piedi del podio Hamilton senza mascherina si è preso l'abbraccio di tutto il team facendo partire la festa per la sua vittoria e il settimo titolo. «Mi mancano le parole, ringrazio la mia famiglia e il team, sono andato ben oltre i miei sogni. Spero i bambini prendano ispirazione da quanto ho fatto».

Hamilton dopo il titolo del 2008 arrivato con la McLaren, ha infilato sei titoli con le Frecce d'argento (nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020) ed è il pilota che ha ottenuto più vittorie, podi e pole position nella storia della competizione. Il pilota britannico nato dai kart si distingue per il suo stile di guida molto aggressivo, per la sua tenacia e abilità nei sorpassi e per la sua velocità in qualifica. La storia di Hamilton parte da lontano, in un contesto familiare non facile. Il padre Anthony aveva ben quattro lavori per riuscire a sostenere la carriera del figlio nel karting. A dodici anni la chiamata di Ron Dennis che mise sotto contratto la giovane promessa del motorsport britannico. Dieci anni dopo è arrivato il debutto in Formula 1, con un campionato sfuggitogli per poco in un finale da incubo. Nel 2008 conquista il primo titolo in carriera. È l'unico pilota nella storia di questo sport ad aver ottenuto almeno una pole e una vittoria in tutte le stagioni in cui ha corso. Hamilton sta riscrivendo la storia di questo sport ma c'è incertezza sul suo futuro visto che non ha ancora raggiunto un accordo con la Mercedes per il rinnovo del suo contratto in scadenza proprio nel 2020.

