GP USA, le pagelle: Verstappen stellare, Hamilton caparbio. Alonso miracolato

Ad Austin va a Max Vesrtappen il Gp delle Americhe di F1. Sul podio Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Fuori subito Carlos Sainz. Rdd Bul campione del mondo Costruttori.

VERSTAPPEN - voto 9: manda in tilt subito Sainz, poi controlla e al secondo pit stop sembra buttare via la gara per un problema alla gomma sinistra. Nel finale però due sorpassi da brividi su Leclerc e Hamilton. Ha ribadito ancora una volta chi è il re adesso. Raggiunti Schumacher e Vettel come numeri di gran premi vinti in una stagione. Cosa dire di più? STELLARE

HAMILTON - voto 8: partito in seconda fila, capisce subito che può essere la giornata buona per vincere, soprattutto dopo il ko iniziale di Sainz. Lotta come un leone e solo nel finale vede sfumare il successo che sarebbe stato comunque meritato per la gara condotta, proprio come una volta. Ma oggi Verstappen è il più forte e deve inchinarsi anche un campione come lui. CAPARBIO

LECLERC - voto 7,5: dalla dodicesima posizione non era per nulla facile, lui è stato anche favorito dalla safety car ma poi alla fine ha lottato per ottenere qualcosa d'importante. Ancora una volta un sorpasso clamoroso su Perez, gli è mancato solo lo spunto finale. COMBATTIVO

ALONSO - voto 7: si immaginava un gran premio diverso, magari più vicino alla top-5. Ci prova ma poi è Stroll a farlo fuori con una manovra davvero incredibile. E' un miracolo che sia tornato in pista senza alcun danno grave, perché ha davvero rischiato di decollare verso le barriere. E addirittura in zona punti. MIRACOLATO

VETTEL - voto 7: una stagione difficile quella per il quattro volte campione del mondo, che però si ritrova nelle prime posizioni nel GP dove meno ci si aspettava un exploit dell'Aston Martin. Uno degli ultimi squilli di un campione pronto a salutare tutti a fine stagione, rovinato da un problema al pit stop. Ma è l'emblema della sua annata. SORPRESA

RUSSELL - voto 5: è da qualche GP che non sembra essere nella sua forma migliore. Al via centra in pieno Sainz e lo manda fuori, poi per il resto una corsa senza alcuno squillo particolare. SVAGATO

STROLL - voto 4: ottima partenza, gara sempre nelle prime posizioni poi rovina tutto dopo la safety car andando a chiudere in maniera omicida in pieno rettilineo la traiettoria ad Alonso, chiudendo la gara con un incidente in cui rischia tantissimo lui e l'avversario. IMPAZZITO

SAINZ - voto 4: aveva la grande occasione dalla pole, ha sbagliato subito lo scatto e poi però è stato Russell a fermarne il contrattacco con un tocco che lo ha messo ko. Davvero un weekend che è meglio dimenticare subito. SFORTUNATO

