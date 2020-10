Gp Portogallo, le pagelle: Hamilton fiabesco ma Schumi resta eterno

SCHUMACHER – voto 10+ Senza voler fare inutili paragoni col presente, è bello comunque ricordare un pilota che ha segnato un’epoca. Completamente diversa da quella attuale. Oggi, che c’è senza poterci essere, Michael resta un’icona indissolubile. ETERNO

HAMILTON – voto 10 Novantadue successi in carriera, record assoluto nella storia della Formula 1. In una manciata di giorni scalza Michael Schumacher e diventa, anche ufficialmente, una leggenda di questo sport. FIABESCO

LECLERC – voto 7.5 Qualifiche sorprendenti e gara attenta gli consegnano un quarto posto che fa morale. Dopo un periodo di appannamento è tornato a splendere, per la parca gioia degli ormai frastornati tifosi Ferrari. LUCCICOSO

GASLY – voto 7 Ormai non è più una sorpresa e merita una vettura adeguata alle sue qualità. In Red Bull lo tengono d’occhio e, salvo imprevisti, il futuro del francese sarà lì. Con tanti saluti ad Albon. TENACE

RAIKKONEN – voto 6.5 Assonnato il sabato, ruggente la domenica. La versione double face di Iceman fa arrabbiare, da sempre, ma piace maledettamente. Peccato non abbia avuto persistenza in carriera. SCATTANTE

VETTEL – voto 6 Se in qualifica gli avessero riservato una strategia simile al compagno di team, probabilmente in gara avrebbe ottenuto un piazzamento decisamente migliore. In tempi di Pandemia (Rossa), tuttavia, bisogna apprezzare pure le piccole cose. RIALZATO

BOTTAS – voto 5.5 Si piazza secondo, ma lo fa a oltre 20 secondi da Hamilton. Con la stessa (?) vettura è una distanza siderale. Quasi eccessiva per essere vera. Dopo un inizio incoraggiante cala misteriosamente col passare dei giri. ABITUALE

ALBON – voto 5 Impietoso, come sempre, il paragone con Verstappen. Per un istante sembrava essersi risvegliato dal torpore di inizio stagione. Un momento che è durato, purtroppo, meno di niente. SCARNO

STROLL – voto 4 Qualifiche e gara da archiviare in fretta e furia. Sbaglia nei momenti clou e, dopo aver rimediato ben 2 penalizzazioni, viene anche abbandonato dalla sua vettura a causa di un problema al motore. SPETTRALE

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA