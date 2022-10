GP del Messico, le pagelle: dominio di Max Verstappen davanti a Hamilton e Pérez. Prestazione anonima delle Ferrari

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio del Messico, 20esima e terz'ultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, s'impone il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro all'olandese, si piazzano Lewis Hamilton su Mercedes e il padrone di casa, Sergio Pérez.



VERSTAPPEN – voto 8: Ennesima dimostrazione di forza, ennesimo capolavoro, ennesimo record. Vittoria numero 14 in stagione, primatista assoluto nella storia del circus, e successo 34 in carriera. Costante e indemoniato nel ritmo, non commette neppure una sbavatura. Nemmeno una piccina piccina. INAVVICINABILE



HAMILTON – voto 7: Ci prova in tutti i modi pur di conquistare la vittoria. Una vittoria che gli manca da un'eternità e lo riporterebbe indietro nel tempo, quando dominava in pista e tritava tutti gli avversari. Stavolta, però, nonostante l'evidente crescita della W13, non gli riesce il miracolo. TENACE



BOTTAS – voto 6.5: Porta l'Alfa Romeo a un passo dal Paradiso. In qualifica, a sorpresa, mette in riga team ben più attrezzati per le zone rerefatte della classifica. Si fa apprezzare per una buona fetta di gran premio, prima di dover fisiologicamente lasciare spazio a vetture più veloci e performanti. GENEROSO



SAINZ. JR. – voto 6: Mezzo punto in più rispetto a Leclerc soltanto per la migliore posizione al traguardo. Così come il collega di box è oggetto di test in vista della prossima annata, quella che a Maranello sperano sia della reale resurrezione. Ci mette la solita grinta, ma non ha la stessa forza (e potenza) di quelli che lo precedono. DOLENTE





