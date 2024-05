GP Imola, Verstappen da record si prende la pole. Delusione Ferrari: le McLaren al 2° e 3° posto davanti a Leclerc

di Fabrizio Ponciroli

Strepitoso Verstappen. Dopo un venerdì nero, il Campione del Mondo riesce a conquistare la pole position al GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Per l'olandese si tratta dell'ottava pole consecutiva (sette quest'anno, più una lo scorso anno), come solo Senna. La sorpresa delle qualifiche è la McLaren che piazza Piastri secondo (investigato, a rischio penalità) e Norris terzo. «È stato difficile fino ad ora. Non me l'aspettavo di prendermi le pole. Abbiamo fatto delle modifiche che hanno portato bene. Eguagliato record di Senna? Sono soddisfatto, soprattutto di averlo fatto qui, a 30 anni dalla sua morte».

In difficoltà le Ferrari

Leclerc, dopo aver dominato nelle prove libere del venerdì, si deve accontentare di un quarto posto che lascia tanto l'amaro in bocca (quinto posto per il compagno di scuderia Sainz). Da ricordare che la Ferrari ha portato aggiornamenti importanti a Imola.

Nelle terze libere incidente per Alonso

Delusione Alonso che chiude al 20° posto, complice diversi problemi in Q1. La sua Aston Martin non era al top a causa del brutto incidente che l'ha visto coinvolto nelle terze prove libere dove è andato a sbattere contro il muro all'uscita della Rivazza. Lo spagnolo è stato portato al centro medico dove gli è stato dato il benestare per scendere in pista per le qualifiche. Sempre nelle terze libere, incidente anche per Perez che ha perso il controllo della sua Red Bull alla Gresini. A differenza di Alonso, la monoposto del messicano non ha riportato danni contingenti ma Perez è uscito frustrato al termine delle qualifiche (11°).

