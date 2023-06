GP di Spagna, le pagelle: Verstappen cannibale, ma le Mercedes splendono. Ferrari spente e in ritardo, Sainz Jr. fa meglio di Leclerc

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio di Spagna, ottava prova del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Montmeló, Max Verstappen sulla Red Bull strappa la vittoria numero 5 in stagione. Dietro al bi-campione del mondo, chiudono il podio catalano le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.



VERSTAPPEN – voto 9: Con questo ritmo, incessante e senza reali rivali, "rischia" di conquistare il terzo titolo iridato entro l'estate. Un record. Un altro. DEVASTANTE



HAMILTON – voto 7.5: Nuovi aggiornamenti sulla Mercedes, nuova vita per Lewis. Si sbarazza di Sainz con disarmante facilità e, alla fine, conquista una meritatissima piazza d'onore sul podio spagnolo. RIACCESO



PÉREZ – voto 6.5: Un errore in qualifica lo spedisce nel traffico della partenza e, di fatto, gli impedisce di lottare per il successo. Combatte come un leone, non abbastanza per regalarsi un sogno. FRENATO



SAINZ JR. – voto 6: Sulla pista di casa, col pubblico dalla sua parte, si distingue per voglia e coraggio. Qualità che, purtroppo, si vanno a scontrare coi soliti disagi strutturali della Rossa. GENEROSO



LECLERC – voto 5.5: Non è un pilota fortunato, ma sconta la fragilità della SF-23 e l'ennesima ristrutturazione interna del Cavallino. Col passare del tempo, però, non appare poi così dominante come qualcuno aveva ipotizzato. PREDESTINATO?



ALONSO – voto 5: Davanti agli amici di una vita, incoraggiato per tutto il weekend, avrebbe dovuto lasciare il segno. Come soltanto lui sa fare. Non è performante e impattante come al solito. INGOLFATO



NORRIS – voto 4.5: Non sta vivendo un momento di forma particolarmente brillante. Tutt'altro. Fortuntamente (per lui) ha la classe e l'intelligenza per uscirne fuori. Magari rafforzato. APPANNATO



SARGEANT – voto 4: Paga lo scotto di essere un rookie e le immonde difficoltà tecniche della Williams. Sbaglia il sabato e, poi, fa il bis durante la gara. DISORIENTATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 16:34

