GP di Singapore, le pagelle: vittoria sub iudice per Sergio Pérez. Leclerc e Sainz Jr. chiudono il podio

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio di Singapore, 17esima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito di Marina Bay, in attesa di eventuali decisioni della FIA per un'infrazione di Sergio Pérez durante il regime di safety car, è il pilota messicano della Red Bull a conquistare la vittoria. Alle sue spalle, le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr..



PÉREZ – voto 8: Eccezionale in partenza a bruciare Leclerc, costante nel tenerlo a bada per quasi tutta la gara, coriaceo nell'ultimissimo segmento del gran premio a evitare la sfuriata del monegasco. In attesa di eventuali penalizzazioni della FIA post gran premio, per non aver mantenuto la giusta distanza dalla safety car, ritrova smalto e (forse) una più che meritata vittoria. MARMOREO



NORRIS – voto 7: Si piazza lì, tra i primissimi, come un avvoltoio, sperando di sfruttare eventuali errori degli avversari. Con calma e sostanza, guadagna punti importanti e riemerge dalla mediocrità vissuta per buona parte della stagione in sella alla sua dispettosa McLaren. SOLIDO



ALONSO – voto 6.5: Nel giorno del 350esimo gran premio nel circus, record-man in Formula 1, si ritrova nel suo habitat naturale. Pioggia, e conseguente pista umida, esaltano la classe dello spagnolo ma è il motore dell'Alpine, purtroppo, a tradirlo. IMMARCESCIBILE



LECLERC & SAINZ. JR. – voto 6: Mezzo punto in più per puro e genuino sentimento nazionale. Entrambi i ferraristi non fanno nulla di davvero concreto per acciuffare una vittoria a portata di mano. Anzi, per 3/4 della Gp si mettono a fare un noisissimo trenino alle spalle del vincitore. E, purtroppo, in mezzo ai soliti piccoli errori, sprecano un'altra occasione di redenzione stagionale. PALLOSI



HAMILTON – voto 5.5: Se non fosse finito in barriera mentre braccava Sainz Jr., probabilmente si sarebbe regalato un bel podio. L'inglese, invece, sbaglia ed è costretto a correre ai box per cambiare il musetto alla sua AMG: un peccato di gioventù che, però, gli impicca l'intero fine settimana. AVVENTATO



RUSSELL – voto 5: Problemi di macchina ed errorini personali gli riservano una serata con tanti sbadigli. Non riesce ad adattarsi al tracciato e alle condizioni atmosferiche. Non incide come vorrebbe e potrebbe, ritirandosi nella sua stanza d'albergo con l'amaro in bocca. INTROVABILE



OCON – voto 4.5: Le qualifiche, deludenti anche per alcuni probemi ai freni, lo costringono poi a una gara calvario. Nel computo della stagione, che ormai volge al termine, il francese non smette di perdere occasioni e punti nella sfida col compagno di squadra Alonso. SPAESATO



LATIFI – voto 4: Festeggia a modo suo, nei bassifondi della classifica, il mancato rinnovo con la Williams. Ennesimo weekend vissuto tra problemi di vettura, difficoltà gestionali ed errori in pista. Da qui a fine stagione gli resta poco, se non dimostrare di meritare almeno un sedile in Formula E. SFINITO

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Ottobre 2022, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA