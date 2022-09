GP d'Italia a Monza, le pagelle: prova di forza del solito Verstappen. La Ferrari di Leclerc seconda, poi la Mercedes di Russell

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio d'Italia, 16esima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito di Monza vince il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro di lui, l'idolo di casa Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Quarto, invece, Carlos Sainz Jr..



AUTODROMO di MONZA – voto 10: Cento anni di storia, "qualche" ruga e una bellezza fuori dal comune. Niente e nessuno, neppure il fascino utile e perverso dei dollari mediorientali potrà mai cancellare le emozioni che soltanto il circuito brianzolo riesce (e riuscirà) a regalare agli appassionati del circus. Ferraristi e non. IMMORTALE



VERSTAPPEN – voto 8: Restituisce a Leclerc la smacco subito in Austria, sul tracciato Red Bull, e s'impone con merito davanti alla marea Rossa. Nonostante la penalizzazione in griglia, strapazza amici e avversari con una facilità disarmante. E fa un altro passetto verso l'ormai imminente bis Mondiale. INAVVICINABILE



SAINZ JR. – voto 7: Parte dalla nona fila, per aver cambiato la power unit, ma i primi 15 giri del gran premio sono uno spettacolo che giustificherebbe il prezzo del biglietto. La media di 1 sorpasso a tornata lo spedisconono direttamente fra i pretendenti al podio e gli consegnano, comunque, un pomeriggio da leone. INDEMONIATO



LECLERC – voto 6.5: Ci prova e ci crede, spinto da un pubblico spettacolare, ma Verstappen e la strategia Red Bull sono letali come il veleno di un cobra. Con avversari così immarcabili e ingiocabili, il monegasco può soltanto accettare il verdetto del campo e sognare un 2023 differente. Per lui e, ovviamente, per la Ferrari. SERENO





