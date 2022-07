GP d'Austria, le pagelle: trionfo di Leclerc in casa Red Bull. Secondo Verstappen, ritiro per Sainz Jr.

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio d'Austria, 11esima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul Red Bull Ring torna al successo Charles Leclerc con la Ferrari. Alle sue spalle, dopo una gara ricca di emozioni e qualche colpo di scena, la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton.



LECLERC – voto 9: A volte, ed è normale, commette qualche peccatuccio di gioventù. Tuttavia ha il merito di essere sempre centrato, di provarci con la stessa voglia e passione del primo giorno. Porta a casa una vittoria sensazionale, domando problemi tecnici alla vettura e il pressing furioso di Verstappen. GRANDIOSO



VERSTAPPEN – voto 8: Dominatore, incontrastrato, di quasi tutto il weekend austriaco. Sulla pista di casa (madre), le prova tutte a conquistare il settimo successo stagionale. Avido alla guida, cinico nei momenti più delicati del gran premio, l'olandese si regala comunque un bagno di folla. OSANNATO



SAINZ JR. – voto 7: La prima vittoria in Formula 1 ottenuta a Silverstone, oltre alla gioia e agli onori, gli ha restituito una bella dose di serenità. Quella che aveva un pochino smarrito negli ultimi 2 mesi. Sul più bello, però, mentre sta per attaccare e passare Verstappen, il motore della F1-75 lo tradisce. Di nuovo. INCOLPEVOLE



MICK SCHUMACHER – voto 6.5: I punti ottenuti la scorsa settimana a Silverstone, evidentemente, lo hanno trasformato. In meglio, per fortuna. Da timido rookie a famelico cacciatore di sorpassi e posizioni. Sfrutta tutti gli aggiornamenti della Haas e si concede un giorno da leoncino. COMBATTENTE



ALONSO – voto 6: Al giro numero 36, l'immagine che non ti aspetti. Dopo aver subito un tentativo kamikaze di sorpasso da Tsunoda, rischiando di essere sbattuto sul prato, lo spagnolo riaffianca (prima di una curva) lo scellerato collega dell'Alpha Tauri e gli "sventola" in faccia l'indice sinistro. Come per dire: "No, ragazzo. Così non si fa!". MARZIALE



GASLY – voto 5.5: Le sue ultime apparizioni lasciano parecchio amaro in bocca. Non appare più sicuro come a inizio Mondiale e le note negative cominiciano a diventare un fattore. Negativo. Per lui e per l'intera scuderia. Gli servirebbe una scossa e, magari, pure qualche aggiornamento tecnico all'Alpha Tauri. ANGOSCIATO



MCLAREN – voto 5: Uno dei più grandi misteri della storia recente della F1. Da possibile outsider nella lotta per le primissime posizioni della classifica a oggetto misterioso del circus. La seconda parte di questo scorcio di stagione è talmente fallimentare da non sembrare vero. Toc, toc c'è qualcuno? INTROVABILE



RUSSELL – voto 4.5: Non è la sua giornata e lo si capisce fin dalla partenza, quando entra in rotta di collisione con Pérez e si becca una penalità di 5 secondi. Da lì in poi, la gara diventa un'amabile passerella domenicale tra le bellezze della Stiria. FESTIVO

