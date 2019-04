Bottas sorride: «Gara senza errori». Vettel: «Bisogna accontentarci»

«È stata una gara difficile, con Lewis che mi ha messo pressione per tutta la gara. Non ho commesso errori e sono contento di aver vinto». Lo ha detto il pilota della Mercedes, Valterri Bottas, dopo aver vinto il Gp di Baku. «Ora si torna in Europa. È incredibile il livello altissimo delle prestazioni come team, e sto andando bene anche a livello personale, sono molto contento», ha aggiunto il finlandese.



«È stata molto dura all'inizio, non avevo feeling con la gomma morbida, non ero mai in fiducia. Poi con la media è andata meglio, abbiano tenuto il passo delle Mercedes e messo anche su di loro un pò di pressione. Comunque c'è moltissimo da fare. Non è assolutamente la situazione che avremmo voluto a questo punto, ma per ora dobbiamo accontentarci». Così Sebastian Vettel dopo il terzo posto a Baku. Ora la Ferrari guarda alla prossima gara a Barcellona, ma Vettel è prudente. «Non penso che andremo lì da favoriti ma comunque porteremo un paio di aggiornamenti. Soprattutto - ha affermato il tedesco - speriamo di avere un fine settimana lineare, cosa che finora non abbiamo ancora avuto. Così potremo dare una svolta alla stagione». Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA