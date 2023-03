GP Bahrain, le pagelle: dominio di Verstappen e Red Bull. Out Leclerc, splendido Alonso: Sargeant, ottimo debutto

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio del Bahrain, gara d'esordio del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato di Sakhir s'impone il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro di lui, il compagno di team Sergio Pérez e l'Aston Martin dell'eterno Fernando Alonso.



VERSTAPPEN – voto 8: Ricomincia come aveva lasciato: tritando gli avversari. Non ha rivali e, forse, non li avrà neppure durante l'intera stagione. NOIOSO



ALONSO – voto 7: In una manciata di giri, all'improvviso, si pappa dapprima Hamilton e poi Sainz Jr.. Sorpassi che valgono il prezzo del biglietto. INDEMONIATO



SARGEANT – voto 6.5: Debuttante nel circus, non soffre l'ansia del primo giorno di scuola e fa anche bella figura alla lavagna. Ma l'anno e molto lungo e le interrogazioni saranno parecchie. SBARAZZINO

LECLERC – voto 6: Voto di stima, e d'incentivo, all'immaginabile frustrazione che pure stavolta si è impossessata del giovanotto monegasco. Sì, la Ferrari è ancora fragile! AMMACCATO



RUSSELL – voto 5.5: Sbavatura in partenza e qualche altro piccolo errore in gara, lo relegano dietro ai primissimi. Poteva e doveva fare meglio. ARRAFFONE



SAINZ JR. – voto 5: Parte quarto, sonnecchia in quarta posizione e, alla fine, chiude quarto. Sorpassato, però, dall'Aston Martin del suo idolo Alonso. In mezzo, una serata difficile da spiegare. DEBOLE



OCON – voto 4.5: L'Alpine non ha la stessa vivacità della scorsa stagione, e si vede piuttosto chiaramente. Lui, chiaramente, non fa eccezione. SCARICO



PIASTRI – voto 4: Il suo esordio in F1 non è fortunato e neppure particolarmente brillante. lLa McLaren è difficile da capire e ancor più da guidare. TRAUMATIZZATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA