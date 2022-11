GP di Abu Dhabi, le pagelle: ennesimo monologo di Verstappen. Splendido secondo posto per Leclerc dopo una tiratissima battaglia con Pérez

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul tracciato di Yas Marina s'impone Max Verstappen con la Red Bull. Dietro al pilota olandese, si accodano la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Red Bull guidata da Sergio Pérez.



VERSTAPPEN – voto 8: Chiude l'annata del bis iridato con un successo. Il 15esimo in stagione. Ha una vettura eccezionale, nettamente avanti tutte le principali competitor, ma lui è di un altro pianeta. Che sia una qualifica oppure una gara, non sbaglia praticamente mai e legittima costantemente il suo evidente strapotere. IMMARCABILE



LECLERC – voto 7.5: Non ha la forza per andare a prendere il vincitore, tuttavia non si risparmia nella lotta con Pérez. La battaglia del secondo posto, che vale pure la piazza d'onore nella classifica conclusiva del Campionato, lo premia dopo una gara bellissima e tirata con Sergio Pérez. PASSIONALE



VETTEL – voto 7: L'ultima volta nel paddock, dopo quasi 15 anni di onoratissima militanza, non può passare inosservata. Quattro titoli Mondiali, 53 gare vinte e 57 pole position raccontano una storia bellissima e per nulla banale. Arricchita, per giunta, da un sogno cullato fin da bambino: la Ferrari. INDELEBILE





