Formula Uno, le pagelle delle qualifiche: Verstappen esplosivo, Leclerc frustrato e Ferrari avvilente

UP

PEREZ – Le 2 settimane in quarantena causa Covid-19 non sembrano aver lasciato strascichi. Torna in pista e si riprende, con gli interessi, tutto quello che aveva momentaneamente lasciato nelle mani di Hulkenberg. RIGENERATO



VERSTAPPEN – Quando la sua Red Bull non fa i capricci, l’olandese diventa una vera spina nel fianco dei piloti Mercedes. Guida pulito, prende i suoi rischi e alla fine colpisce. Da tenere sott’occhio per la gara. ESPLOSIVO



MERCEDES – Sul circuito spagnolo, le Frecce Nere vanno in pole dal 2013. Un’enormità. Il distacco dagli altri è sempre netto. Pure troppo. Così non è divertente e neppure utile alla Formula 1. ECCESSIVA



GASLY – Non bisogna mai dimenticare che siede su una AlphaTauri. Proprio per questo motivo, ogni qualifica tira fuori dal cilindro qualche bella prestazione. Non ha le armi per vincere, ma sicuramente non sfigura mai. SMAGLIANTE





DOWN



LECLERC – Chiude nono al termine di una qualifica sottotono a oltre un 1 secondo e mezzo dal poleman Hamilton. Certo, non può sempre fare miracoli, ma la deriva che sta prendendo la stagione è allarmante. FRUSTRATO

VETTEL – La macchina è scadente e, purtroppo, lui non è neppure particolarmente fortunato. Viene eliminato in Q2 per appena 2 millesimi, un altro pessimo risultato che lo allontana, forse definitivamente, dalla Ferrari 2020. DEMORALIZZATO



GIOVINAZZI – Al netto di tutte le costanti difficoltà stagionali dell’Alfa Romeo, non pare particolarmente ispirato e performante. Per ambire con concretezza al sedile della Ferrari deve fare molto, molto di più. SPENTO



FERRARI – Gira e rigira, il livello della SF1000 è da mani nei capelli. Che sia una pista veloce, che faccia particolarmente caldo o magari piova, la macchina è sempre 2 spanne sotto Mercedes, Red Bull e Racing Point. AVVILENTE Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Agosto 2020, 16:34

