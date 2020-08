Formula Uno, le pagelle del Gp di Spagna: Vettel coraggio e Leclerc disorientato. Hamilton perfetto anche nelle virgole

HAMILTON voto 7.5 Mette a segno la vittoria numero 88, si porta ad appena 3 successi dal record di Schumacher e prenota definitivamente il titolo 2020. Non sbaglia una virgola, il che sembrerebbe quasi una battuta visto l’enorme strapotere della Mercedes. MEZZO IRIDATO



VETTEL 7 Al di là del piazzamento, ci mette l’anima per portare al traguardo i resti della Ferrari. Gestisce le gomme in maniera egregia fino a quando, ovviamente, arriva il crollo di prestazioni. CORAGGIOSO



VERSTAPPEN 6.5 Col cuore, la testa e la voglia bracca le frecce d’Argento. Le vede, le punta ma non riesce, purtroppo, a impallinarle. Quando gli pneumatici non fanno le bizze, le Mercedes sono inarrivabili. Pure per lui. ARDIMENTOSO



PEREZ 6 Redivivo in qualifica, si conferma effervescente pure in gara. Superata la positività al Covid-19, rimesso Hulkenberg in ghiacciaia e con una penalizzazione di 5 secondi, il messicano torna a vibrare. FIAMMANTE



ALBON 5.5 Non è un accanimento nei confronti del pilota della Red Bull tuttavia, col potenziale che ha sotto il sedere, dovrebbe fare decisamente meglio di un ottavo posto. Peraltro dietro la Ferrari. ORDINARIO



LECLERC 5 Duella nelle retrovie, come se guidasse una Minardi. La power unit lo tradisce, ma avrebbe comunque bisogno di un miracolo per raddrizzare l’annata. E, a Maranello, non sembrano davvero in grado di farne. DISORIENTATO



FERRARI 4 Costantemente in difficoltà, non riesce quasi mai a ritrovare il bandolo della matassa. Annaspa in mezzo a uno stormo di avvoltoi, offrendo loro la solita carcassa da rosicchiare. CONSUMATA



MERCEDES 3 Essere nettamente superiori rispetto alla concorrenza, non può diventare un salvacondotto, spocchioso, nell'aggirare i regolamenti. La ruota, prima o poi, gira. Molto più velocemente di quanto si possa immaginare. CI VEDIAMO A FILIPPI Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA