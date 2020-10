Gp del Portogallo, le pagelle delle qualifiche

UP

LECLERC – E’ il solito raggio di Sole nel pallore tradizionale di questa Ferrari. Piazza incredibilmente la SF1000 in seconda fila, non lontanissimo da Verstappen, e punta senza mezzi termini al podio. Sembra aver passato la cosiddetta “nottata”. RIGENERATO

HAMILTON – Zitto e buono per quasi tutta la sessione di qualifica, all’ultimo istante della Q3 mette a segno una pole position, la numero 97 in carriera, che lascia senza fiato il povero compagno di squadra. SADICO

BOTTAS – Una bella prestazione, a un soffio dalla pole di Hamilton e perfettamente in linea con le sue abituali performances. Resterà il vice campione del Mondo, ma almeno sta cercando di dare un senso alla sua avventura nel Mondiale. CORAGGIOSO

VERSTAPPEN – In forma e a proprio agio sul circuito di Portimao. Si vede che la Red Bull non è lontanissima dalla Mercedes e l’olandese, ormai unico vero antagonista morale di Hamilton, tira fuori una prestazione quantomeno sostanziosa. STIMOLATO

DOWN

STROLL – Con l’aumento del vento e il calo della temperatura dell’asfalto, il giovanotto canadese è costretto, suo malgrado, ad alzare bandiera bianca in Q2. Un undicesimo posto di rabbia, nervosismo e frustrazione. SORPRESO

FERRARI – Un fondo qua, un’aluccia là e alla fine, senza qualche miracolo (leggasi Leclerc), il risultato è sempre uguale: inferiore alle avversarie. Si lavora per il 2021. Che sarà un altro anno in difesa a guardare la Mercedes banchettare tronfia. DEBILITATA

HAAS – Non c’è molto da dire rispetto a quello visto e sentito durante la prima parte del Campionato. Il team, così come tutti quelli motorizzati Ferrari, soffre maledettamente su ogni circuito. La vettura è scadente, i piloti impotenti. INATTIVA

RAIKKONEN – In qualifica sembra aver preso una brutta deriva. La macchina è da segno della croce, però pure lui fa ben poco per provare a uscire da questo limbo. Se sarà la sua ultima annata in F1, comunque, ha il dovere di onorarla a pieno. STANCO

