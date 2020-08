F1, Gp del Belgio: le pagelle delle prove. Ferrari disastrose

Le pagelle dopo le prove del Gp di formula 1 del Belgio.



UP



MERCEDES – Pure in Belgio, ma era soltanto una semplice formalità, si conferma 3 categorie superiore rispetto alle altre competitor. Che, poi, di fatto, di competitor hanno soltanto il nome. UNICA



VERSTAPPEN – Resta l’unico baluardo allo strapotere dei motori Mercedes. Come sempre si fa rispettare in qualifica, gettando le basi per una gara tutta cuore, grinta e aggressività. Al momento, le uniche armi efficaci. AGGUERRITO



RICCIARDO – Strappa una favolosa seconda fila, propedeutica ai suoi sogni di podio. Riesce a mettere dietro gli scarichi la Red Bull di Albon, il compagno di squadra Sainz Jr ed entrambe le Racing Point. Non male, decisamente. ESPLOSIVO



RUSSEL – Il 27enne inglese si regala un sabato al miele. Supera con molta destrezza il Q1 e porta la sua Williams a un insperato 15esimo posto. Se lo merita, senza alcun dubbio. RAGGIANTE



DOWN



FERRARI – Continua a collezionare brutte figure. Il progetto 2020 è fallito e, molto probabilmente, a Maranello già guardano al futuro. Nel presente, però, c’è da salvaguardare quel poco di dignità rimasta. TERRIFICANTE



GROSJEAN – Ha la sfortuna di sedere su una vettura motorizzata Ferrari, tuttavia non eccelle per coraggio e ambizione. La sua parabola, al netto delle costanti difficoltà tecniche, sembrerebbe essere in fase discendente. MALCONCIO



SAINZ JR – Il futuro ferrarista, pur piacendo per la consueta freschezza nella guida, stavolta sembra non trovarsi particolarmente a proprio agio sul circuito belga. Le premesse non sono eccitanti, ma domani è un altro giorno. SCATTOSO



STROLL – Non la migliore giornata possibile. Fatica fin dalla Q2 e, alla fine, si deve accontentare di piazzarsi a ridosso dei primi. La sua Racing Point non rende con la gomma gialla ed è costretto in fretta a modificare la strategia. INTOPPATO Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA