Formula 1, niente Sochi: cancellato il GP di Russia dopo l'invasione dell'Ucraina

La Formula 1 ha deciso: il Gran Premio di Russia non si correrà. Questa la decisione presa dagli organizzatori dopo l'inizio della guerra e l'invasione da parte dell'esercito russo in terra ucraina. La conferma è giunta in questi minuti. La Formula 1 ha deciso che la gara, in programma a Sochi il 25 settembre, non verrà disputata. «È impossibile correre date le circostanze attuali», fanno sapere i vertici della F1.

Sul sito ufficiale della Formula 1 è apparso il comunicato ufficiale: «Il Campionato del mondo di Formula 1 FIA visita Paesi di tutto il mondo con una visione positiva per unire le persone, unendo le nazioni. Staiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e choc e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale.

Giovedì sera (24 febbraio ndr) la Formula 1, la FIA e le squadre hanno discusso la posizione comune da prendere per il nostro sport e la conclusione, inclusa l'opinione di tutte le parti interessate, è che è impossibile tenere il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali».

La decisione arriva dopo che la Uefa, l'organo di governo del calcio europeo, ha deciso di privare la Russia della finale di Champions League, sarà Parigi adesso ad ospitare la partita più importante della stagione.

Ad oggi la Formula 1 non ha ancora fatto sapere se sostituirà la gara in programma con un'altra tappa per non perdere una data del calendario. Il Gran Premio di Russia era giunto a un record storico: ben 23 gare consecutive disputate sul proprio territorio, ma quest'anno a causa delle decisioni politiche e bellicose, il Paese dovrà fare a meno anche di uno degli eventi sportivi più importanti del mondo.



Il Gran Premio di Russia doveva svolgersi due settimane dopo il Gran Premio d'Italia a Monza e una settimana prima del Gran Premio di Singapore. L'Istanbul Park in Turchia è già stato suggerito come potenziale alternativa alla gara di Sochi.

Ma la decisione giunge anche dopo che, il quattro volte campione dle mondo di Formula 1, Sebastian Vettel ha dichiarato che non avrebbe preso parte alla corsa in Russia. Un decisione che, dunque, mette tutti d'accordo in attesa che la situazione in Ucraina possa tornare alla normalità.

