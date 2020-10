Pole di Hamilton davanti a Bottas sul circuito di Portimao. Leclerc quarto

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha ottenuto la pole position nel Gp del Portogallo, 12/a prova del Mondiale di Formula 1, che si disputa domani sul circuito di Portimao. Il britannico della Mercedes avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila per la Red Bull di Max Verstappen e la ferrari di Charles Leclerc, col quarto tempo. Sebastian Vettel non è entrato nella Q3 e partirà 15/o.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 16:58

