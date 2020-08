Disastro Ferrari a Spa: fuori dalla Q1, Leclerc 13/o, Vettel 14/o

Dopo un venerdì già disastroso nelle prove libere, le Ferrari confermano i loro problemi non riuscendo a qualificarsi per la Q1. Leclerc chiude tredicesimo, Vettel quattordicesimo al Gp del Belgio.



Nel giorno della 93esima pole position di Lewis Hamillton (e dell'ennesima prima fila Mercedes) a fare rumore tra le foreste delle Ardenne è il sbato da incubo della Ferrari che prenderà il via del Gran Premio parcheggiando entrambe le proprie SF1000 sulla settima fila dello schiaramento: 13esimo tempo per Charles Leclerc, 14esimo per Sebastian Vettel che quindi (ed è la prima volta che accade Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA