Formula 1, le pagelle del GP di Abu Dhabi: vittoria thrilling di Verstappen, nuovo campione del Mondo. Sainz Jr. terzo

Queste le pagelle del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. Sul circuito di Yas Marina, vince tra le polemiche Max Verstappen e, per la prima volta in carriera, si laurea Campione del Mondo. A seguire, sul podio, si piazzano Lewis Hamilton con la Mercedes e Carlos Sainz Jr. su Ferrari.

VERSTAPPEN – voto 9: Riesce dove altri hanno miseramente fallito e conquista un titolo Mondiale da urlo. Il primo, probabilmente, di una lunga serie. Se lo guadagna in pista con bravura e tenacia, fortuna e cattiveria, assistito alla grande da un team, anch'esso, cresciuto esponenzialmente nell’ultima stagione. Da oggi non è più il figlio di Jos, ma il Campione del Mondo. STORICO



HAMILTON – voto 8: Accarezza l’ottavo titolo Mondiale e, proprio sul più bello, gli sfugge dalle mani. L’incidente di Latifi, a 4 giri dal traguardo, gli rovinano il curriculum e lo spediscono direttamente all’Inferno. Vincitore morale del Campionato, è vittima dell’incapacità direzionale della gestione corse. DILANIATO

PEREZ – voto 7.5: È il compagno di team che tutti gli aspiranti al Campionato Piloti vorrebbero. Nel momento di maggiore difficoltà di Verstappen, quando tutto sembra compromesso, ingaggia un duello rusticano con Hamilton dando la possibilità all’amico olandese di accorciare le distanze. DECISIVO



SAINZ JR. – voto 7: Chiude terzo e, contemporaneamente, diventa il miglior ferrarista nella classifica Driver (quinto). La sua annata con la Rossa, tra alti e bassi della vettura, è comunque filata liscia: ha accumulato esperienza, conosciuto una nuova realtà lavorativa, si è fatto conoscere e apprezzare dagli uomini di Maranello. ELEGANTE



TSUNODA – voto 6.5: Dopo una stagione altalenante, il 21enne giapponese si risveglia proprio all’ultima campanella dell’anno e si regala un pomeriggio sotto i riflettori. È ancora piuttosto acerbo, ma vede una lucina alla fine del suo personalissimo tunnel. Pulito e ordinato, alla fine, si toglie pure qualche sassolino dalle scarpette. RIACCESO



LECLERC – voto 6: L’ultimo giorno di scuola, almeno per lui, è una liberazione. E non per le imminenti vacanze. Al di là del risultato in pista (scadente), può iniziare a pensare con assoluta attenzione al 2022: l’anno che potrebbe riportare la Ferrari tra gli aspiranti al Paradiso e, il monegasco, sull’Olimpo. SCALPITANTE



BOTTAS – voto 5.5: Con la testa, i sentimenti e il sedere già in Alfa Romeo, si congeda dalla Mercedes con algida indifferenza. Pure stavolta, nonostante la fortuna gli abbia regalato una vettura astronave, non riesce a godersela e a sfruttarla a pieno regime. Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. IRRICONOSCENTE



ASTON MARTIN – voto 5: Si potrebbe fare il copia e incolla del giudizio espresso 1 settimana fa dopo il gran premio dell’Arabia Saudita: deludente. La scuderia britannica sembra aver perso riferimenti e certezze, facendo scivolare Vettel e Stroll in una spirale inimmaginabile di mediocrità. Per fortuna il 2022 è dietro l’angolo. SCOMPARSA

