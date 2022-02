La nuova Ferrari punta forte sul Mondiale. Leclerc: «Impressionante». Sainz: «Spero sia anche veloce»

Seducente e rivoluzionaria. Tutta rossa, affogata di nero sia sull'alettone anteriore, sia su quello posteriore e con delle novità aerodinamiche piuttosto aggressive. La F1-75, svelata ieri a Maranello, è il perfetto mix tra le nuove regole del 2022 e le ambizioni che un intero popolo, quello ferrarista, riversa nell'imminente inizio del Mondiale di Formula 1.



La 68esima vettura costruita dalla casa del Cavallino, per la classe regina dei motori, unisce il nome della categoria al numero 75. Un numero, dipinto pure sulla livrea della macchina, che fa riferimento all'anniversario che nel 2022 celebra l'azienda: il 12 marzo 1947, infatti, Enzo Ferrari accendeva per la prima volta il motore della 125 S. «Questa - ha spiegato il team principal Mattia Binotto durante la presentazione - è una monoposto su cui abbiamo messo il meglio di noi. È coraggiosa, perché abbiamo voluto interpretare il nuovo regolamento in modo diverso e desideriamo che i nostri tifosi possano essere orgogliosi di lei». Altrettanto entusiasti e completamente rapiti dalla sua bellezza, entrambi i piloti. Charles Leclerc, dopo l'annata in chiaroscuro, trattiene a stento la soddisfazione: «La macchina è aggressiva, impressionante: mi piace e la amerò ancora di più quando sarò in pista. Obiettivi? Cercheremo di ottenere grandi risultati».



In fibrillazione pure Carlos Sainz Jr.: «È piuttosto estrema e spero anche veloce. Ho imparato molto del brand e sappiamo che le aspettative sono alte: dovremo lavorare insieme per cercare di vivere un anno ricco di successi». Nel frattempo, in attesa dei test pre-stagionali (a Barcellona dal 23 al 25 febbraio e in Bahrain dal 10 al 12 marzo), sempre nella giornata di ieri, la Federazione Internazionale ha ufficializzato una decisione che era nell'aria già da qualche tempo: Michael Masi non è più il Direttore di Gara della F1. Al suo posto, Niels Wittich ed Eduardo Freitas. I due, che si alterneranno, verranno assistiti da Herbie Blash, consigliere anziano permanente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 09:17

