Ferrari flop, Leclerc: «Fa di nuovo male, ma non mi arrenderò mai»

«Domani analizzeremo cosa è successo, ma è un ritiro che fa molto male». Così Charles Leclerc, a Sky Sport, ha commentato l'ennesimo ritiro per motivi tecnici della sua Ferrari, mentre era in testa al GP dell'Azeirbaijian. «Ora non trovo le parole... Nelle ultima tre gare ci sono state le prestazioni - ha aggiunto il pilota Ferrari . ma è mancata l'affidabilità. Altri 25 punti persi...».



"Fa di nuovo male, ma non mi arrenderò mai" ha poi aggiunto via twitter il pilota ferrarista decisamente deluso per questo nuovo flop del Cavallino in Formula 1.



Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Giugno 2022, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA