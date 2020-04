Formula 1, GP virtuale: c'è anche la Ferrari di Leclerc

Dopo il primo esperimento di due settimane fa, la F1 ci ha preso gusto e continua i suoi appuntamenti con i gran premi virtuali. L’emergenza Covid-19 ha bloccato le macchine nei box, ma la fantasia non si può fermare. Per questo, dopo il Bahrain, domenica 5 aprile si correrà sul circuito di Albert Park in Australia.

La novità più interessante è quella dei piloti che saranno al via nella griglia virtuale. Si tratta di 5 piloti di F1, ancora poco a dire il vero, ma i nomi cominciano ad essere interessanti: Charles Leclerc, George Russell, Alexander Albon, tre debuttanti che vanno a unirsi a Nicholas Latifi e Lando Norris, già al via due settimane fa.

Esordio assoluto quindi per il pilota Ferrari, che con ogni probabilità come compagno di scuderia, almeno virtuale, avrà il fratello Arthur, da quest'anno entrato a far parte della Ferrari Driver Academy.

Non cambia la formula: alle 21 (diretta su Sky Sport F1 e sui canali social di F1.com) la prima corsa, che vedrà partecipare non solo i piloti di F1 ma anche una vecchia gloria come Johnny Herbert, vincitore di 3 gran premi tra il 1988 e il 200, la “meteora” Anthony Davidson, con un passato in Minardi, Bar e Super Aguri, ma anche il campione di cricket Ben Stokes. Alle 22.30 invece un secondo GP virtuale con i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Stesso il programma: una qualifica per decidere la griglia di partenza e poi a tutto gas per 28 giri. E già si pensa al futuro. Con i gran premi reali fermi, l’esperienza virtuale si ripeterà il 19 aprile, il 3 ed il 10 maggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA