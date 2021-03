Gp Bahrain, pole di Verstappen. Leclerc su Ferrari è quarto, Sainz ottavo

Max Verstappen (nella foto, in basso) su Red Bull ha conquistato la prima pole position della stagione nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, il primo del Mondiale di Formula 1 del 2021. L'olandese precede la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton che domani partirà in seconda posizione. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, ottava la Rossa di Carlos Sainz.

La griglia di partenza (domenica alle 17)

L'olandese della Red Bull partirà al palo domani nel Gp del Bahrain grazie a un giro in 1'28«997, grazie al quale precede le due Mercedes dell'inglese, campione del mondo in carica, Lewis Hamilton (+0»388) e del finlandese Valtteri Bottas (+0«589) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0»681).

E' quinta la Alpha Tauri di Pier nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, il primo della stagione 2021 di Formula 1. Poi le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Nona posizione in griglia per la Alpine-Renault di Fernando Alonso, chiude la top ten la Aston Martin di Lance Stroll. Parte dodicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.

1¦ Fila 1. Max Verstappen 1:28.997 (Ola/Red Bull) 2. Lewis Hamilton 1:29.385 (Ing/Mercedes)

2¦ Fila 3. Valtteri Bottas 1:29.586 (Fin/Mercedes) 4. Charles Leclerc 1:29.678 (Mon/Ferrari)

3¦ Fila 5. Pierre Gasly 1:29.809 (Fra/AlphaTauri) 6. Daniel Ricciardo 1:29.927 (Aus/McLaren)

4¦ Fila 7. Lando Norris 1:29.974 (Ing/McLaren) 8. Carlos Sainz 1:30.215 (Spa/Ferrari)

5¦ Fila 9. Fernando Alonso 1:30.249 (Spa/Alpine) 10. Lance Stroll 1:30.601 (Can/Aston Martin)

6¦ Fila 11. Sergio Perez 1:30.659 (Mes/Red Bull) 12. Antonio Giovinazzi 1:30.708 (Alfa Romeo)

7¦ Fila 13. Yuki Tsunoda 1:31.203 (Gia/AlphaTauri) 14. Kimi Raikkonen 1:31.238 (Fin/Alfa Romeo)

8¦ Fila 15. George Russell 1:33.430 (Ing/Williams) 16. Esteban Ocon 1:31.724 (Fra/Alpine)

9¦ Fila 17. Nicholas Latifi 1:31.936 (Can/Williams) 18. Sebastian Vettel 1:32.056 (Ger/Aston Martin)

10¦ Fila 19. Mick Schumacher 1:32.449 (Ger/Haas) 20. Nikita Mazepin 1:33.273 (Rus/Haas)

Felicità Leclerc

«Non ci aspettavamo di essere così competitivi, ma dobbiamo restare con i piedi per terra». Così Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, il primo della stagione 2021 di Formula 1. «Per ora - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari visibilmente soddisfatto - sembra che abbiamo fatto un bel passo avanti, il podio è difficile da raggiungere. Se teniamo la quarta posizione sarà già un bello step». Meno raggiante rispetto al compagno di squadra ma tutto sommato soddisfatto delle sue prime qualifiche con la Ferrari lo spagnolo Carlos Sainz: «in Q3 mi è mancata un pò di esperienza, il giro in Q3 non mi è piaciuto. Ho fatto un errore nel primo settore, comunque è stato un weekend con un buon inizio. Ho spagliato un pò ma devo essere contento»

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Marzo 2021, 17:44

