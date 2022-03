Ferrari rinata: 1° Leclerc, 2° Sainz. Affondato il campione del mondo Verstappen

Un esordio così forse lo avevano sognato, ma renderlo realtà era molto difficile. Soprattutto se si arriva da due stagioni amarissime. Invece, la Ferrari ha iniziato il Mondiale 2022 alla grande, centrando una doppietta incredibile in Bahrain, annichilendo la concorrenza; 903 giorni dopo, torna alla vittoria la Rossa di Maranello e lo fa con Charles Leclerc, che ha tenuto testa a Max Verstappen, campione in carica, sempre dietro le rosse e che ha dovuto alzare bandiera bianca a poche tornate dal termine per un problema tecnico.

Ne ha approfittato uno splendido Carlos Sainz Jr, che si è preso una seconda piazza che ha regalato un arrivo in parata per le monoposto di Maranello.

Per la Ferrari un inizio così super mancava dal 2007 con Raikkonen, che a fine stagione si laureò campione del mondo. «Gli ultimi due anni sono stati tremendamente difficili per il team - ha detto Leclerc a fine gara -. Sapevamo che questa era una grande opportunità per noi e i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile consegnandoci e costruendo questa macchina fantastica. Pole, vittoria, giro più veloce, doppietta con Carlos. Non potevamo sperare di meglio». Ad esaltare la rossa anche Sainz: «La Ferrari è tornata davvero. Questi sono i posti che il team dovrebbe sempre occupare. Con il duro lavoro siamo riusciti a tornare in alto». Predica calma il team principal Binotto: «Non ho mai dubitato della squadra, ci siamo stretti dopo quanto accaduto dal 2020 in poi. Ma è solo l'inizio. Dobbiamo confermarci».

A completare il podio Lewis Hamilton con una Mercedes ancora acerba e lontana dai migliori per tutta la gara ma che ha approfittato della safety car nel finale per ottenere un piazzamento insperato. A chiudere la giornata no Red Bull il ko anche di Sergio Perez proprio negli ultimi concitati giri, mentre difendeva il podio proprio dall'inglese.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA