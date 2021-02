Fernando Alonso investito in bici: sospette fratture, inizio di stagione a rischio

Brutto incidente per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo dell'Alpine Renault è stato infatti investito da un'auto mentre si allenava in bici in Svizzera.

Incidente Fernando Alonso, si sospettano fratture

L'incidente occorso a Fernando Alonso è avvenuto nei pressi di Lugano: il pilota è stato investito e subito soccorso, per poi essere ricoverato in un ospedale della zona. Le prime radiografie avrebbero evidenziato possibili fratture.

Incidente Fernando Alonso, inizio stagione a rischio

Fernando Alonso, che sembra aver riportato alcune fratture, potrebbe rischiare di dover saltare l'inizio della stagione 2021. Il pilota spagnolo, 39 anni, ha vinto per due volte consecutive il Mondiale di Formula 1 con la Renault, nel 2005 e nel 2006.

