F2, Juan Manuel Correa peggiora dopo l’incidente con Hubert: il pilota in condizioni critiche

Sabato 7 Settembre 2019, 15:40

Il pilota statunitenseè ricoverato in condizioni "critiche ma stabili" nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Londra in stato di incoscienza e tenuto in vita da una macchina cuore-polmone, che oltre alla ventilazione provvede alla circolazione extracorporea. Le sue condizioni sono peggiorate in seguito al trauma polmonare riportato nell’incidente di domenica scorsa sul circuito di Spa, in, nel quale ha perso la vita il giovanissimo pilota franceseIl pilota statunitense era stato ricoverato in un primo momento a Liegi, e operato per le fratture multiple alle gambe. Nell'incredibile scontro si era procurato anche una lieve lesione vertebrale. Poi la situazione è peggiorata con il passare dei giorni, in seguito a una crisi respiratoria dovuta allo stress che ha colpito i polmoni a causa dell’impatto frontale contro la monoposto dello sfortunatoUno schianto fragoroso, avvenuto in cima alla salita del Raidillon, dove i piloti arrivano con velocità che toccano anche i 270 km/h. Dalle ricostruzioni fatte negli scorsi giorni sembra che Correa abbia forato una gomma a causa dei detriti sulla pista e sia finito contro la vettura di del francese Hubert, uscito a sua volta fuori pista contro le barriere. Sull'incidente stanno indagando la Fia e la magistratura belga, che ha sequestrato le vetture.