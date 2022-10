F1, Verstappen conquista la pole. Peggior qualifica per la Ferrari

È del campione del mondo Max Verstappen, al volante di una Red Bull, il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp del Messico. L'olandese ha girato in 1:17.775 e partirà quindi in pole position. Accanto a lui, in prima fila, il britannico della Mercedes George Russell, terzo tempo per l'altro pilota delle 'Frecce d'argentò, il pluricampione del mondo Lewis Hamilton. Male le Ferrari: quinto tempo e terza fila per Carlos Sainz, solo settimo Charles Leclerc. Tra le due 'rossè, l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che ha fatto segnare il sesto miglior tempo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Ottobre 2022, 23:46

