F1 GP Miami, le pagelle: Verstappen chirurgico, Leclerc battagliero ma non basta

Va a Max Verstappen il GP di Miami, quinta tappa del Mondiale di F1. Sul podio Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. Quarto Perez davanti alle due Mercedes di Russell ed Hamilton.

VERSTAPPEN - voto 8: ha praticamente perso mezza giornata di prove per problemi infiniti sulla sua Red Bull. Però è rimasto glaciale e dopo una qualifica con qualche errore ha risposto con una gara superlativa, pur non sapendo in realtà cosa aspettarsi la domenica come ritmo. Un colpo di fioretto il sorpasso al via su Sainz, così come quello a Leclerc nel momento di difficoltà con le gomme del monegasco. CHIRURGICO

LECLERC - voto 7: non poteva fare davvero di più. Ha provato a tenere il ritmo di Verstappen ma ha dovuto arrendersi alla maggior prestanza di una Red Bull che in questo momento con Max sembra avere qualcosina di più in gara. BATTAGLIERO

SAINZ - voto 6.5: doveva essere l'uomo in più per Leclerc e invece s'è fatto subito fregare da Verstappen all'esterno. Ha però tenuto bene il ritmo dei due, tallonato anche da Perez, poi negli ultimi giri è andato a difendere un podio comunque che deve dare morale dopo un periodo davvero sfortunato. CONCRETO

PEREZ - voto 6: ha fatto quello che poteva, ossia pressing su Sainz subito dopo il via. Un problema di potenza ha fatto temere il peggio, poi tutto è tornato come prima, ma senza avere più il ritmo di prima. Nel finale con gomme nuove la grande occasione, però buttata al vento. CONSERVATIVO

RUSSELL - voto 6.5: errore del box in qualifica che lo ha costretto a partire lontano dalal top ten, l'inglese però poi, con una tattica diversa rispetto a Lewis, ha avuto una buona rimonta, tanto da chiudere ancora davanti al compagno di scuderia. SUPERIORE

BOTTAS - voto 5.5: un qualifica ottima, dove ha chiuso davanti all'ex Hamilton. E la gara il finlandese l'ha fatta tutta su Lewis, controllando senza troppi patemi. E' arrivato vicin oa fare il colpaccio, poi è uscito il Bottas di sempre e con un errore ha aperto le porte alle due Mercedes. PAUROSO

HAMILTON - voto 5: un weekend che sembrava positivo per l'inglese, poi la lotta incredibile con l'ex Bottas e nella fase decisiva l'ennesimo smacco ricevuto dal nuovo compagno di box Russell, che aveva le gomme nuove per gli ultimi dieci giri (e lui no). Davvero non c'è pace per lui. INCAVOLATO

SCHUMACHER - voto 5: ha aspettato il GP con più stelle fuori dalla pista che dentro per andarsi a prendere i primi punti iridati, ma sul più bello un incidente col mentore Vettel lo ha costretto di nuovo a chiudere con uno zero. INVOLUTO

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 23:50

