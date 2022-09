F1, verso il Gp d'Italia: Verstappen cerca la prima vittoria a Monza. record di spettatori, tutti gli appuntamenti

di Fabrizio Ponciroli

Anche il Gran Premio d’Olanda ha sorriso a Max Verstappen che, di fatto, ha il Mondiale in tasca. Il fenomeno della Red Bull ha ben 310 punti in classifica, 109 in più del duo Leclerc-Perez, attualmente secondi. Un dominio assoluto per il Campione del Mondo in carica che si sta avvicinando, a grandi passi, al secondo titolo della sua giovane carriera.

LE ASPETTATIVE DELLA ROSSA A MONZA



Ora il circus della F1 si sposta a Monza per uno delle tappe più prestigiose in calendario: il Gran Premio d’Italia. Si corre nel Tempio della Velocità con le Ferrari chiamate ad un pronto riscatto dopo le ultime, deludenti, prestazioni. Il terzo posto di Charles Leclerc in terra olandese non può bastare al Cavallino che, ancora una volta, ha fatto i conti con ostacoli inattesi (gomma non pronta durante il pit stop di Carlos Sainz). Davanti al pubblico di casa (sarà record di spettatori), la Rossa dovrà provare a tornare alla vittoria. L’ultimo ad aver tagliato il traguardo per primo è stato Charles Leclerc nell’edizione del 2019. In una stagione di alti e bassi, vincere sul circuito di casa sarebbe un grande risultato.

VERSTAPPEN CERCA LA PRIMA VOLTA A MONZA





MONZA TINTA DI ROSSO FERRARI



Max Verstappen, a differenza di quanto accaduto a Zandvoort, si troverà di fronte una marea rossa. Già certo il record di spettatori nella gloriosa storia del Gran Premio d’Italia. Attese oltre 300.000 persone nella tappa di Monza della F1.



IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI A MONZA



Venerdì 9 settembre

09:15-10:00 Prove Libere Formula 3

10:25-11:10 Prove Libere Formula 2

11:35-12:20 Prove Libere Porsche Supercup

14:00-15:00 Prove Libere 1 Formula 1

15:30-16:00 Qualifiche Formula 3

17:00-18:00 Prove Libere 2 Formula 1

18:30-19:00 Qualifiche Formula 2

Sabato 10 settembre

10:35-11:30 Sprint Race Formula 3

13:00-14:00 Prove Libere 3 Formula 1

14:30-15:00 Qualifiche Porsche Supercup

16:00-17:00 Qualifiche Formula 1

18:00-18:50 Sprint Race Formula 2

Domenica 11 settembre

8:35-9:25 Gara Formula 3

10:05-11:10 Gara Formula

11:50-12:25 Gara Porsche Supercup

15:00-17:00 Gara Formula 1

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA