F1 GP Bahrain, le pagelle: Leclerc fa il fenomeno, Sainz concreto. Verstappen affranto

Va a Charles Leclerc il GP del Bahrain, il primo del Mondiale di F1 2022. Doppietta Ferrari con Carlos Sainz alle spalle del monegasco, terzo posto incredibile per Lewis Hamilton. Fuori a pochi giri dal termine Max Verstappen per un problema di affidabilità capitato alla sua Red Bull.

LECLERC - voto 9: un inizio da sogno. Il monegasco ha dato vita a una lotta incredibile con Verstappen, dura ma mai scorretta. E' stato freddo nei momenti chiave e non si è fatto prendere dall'ansia. Davvero un grande colpo. Aveva una voglia matta di tornare a sorridere dopo due anni di bocconi amari buttati giù, lo ha fatto alla grande. FENOMENO

SAINZ - voto 7.5: non è ancora soddisfatto di come conduce la nuova vettura, ma in poche sessioni ha comunque già trovato un buon feeling e siamo sicuri che col lavoro sarà molto vicino a Leclerc. E magari anche a Verstappen. Intato completa una doppietta da sogno. Non c'è male. CONCRETO

HAMILTON - voto 6.5: tanto nervosismo, tattica confusionaria, lo specchio della Mercedes in questo momento. In crisi tecnica e non solo. L'inglese ha sorpreso nella fase iniziale, poi è calato alla distanza. Il progetto della W13 è decisamente acerbo, non vederlo in lotta ha fatto un effetto strano. Alla fine un podio insperato, ma quanta fatica. SORPRESO

VERSTAPPEN - voto 6: una sufficienza solo per il grande duello con Leclerc. Il finale è di quello horror per il campione del mondo, fuori per problemi di affidabilità di una Red Bull che comunque si è dimostrata molto forte. AFFRANTO

PEREZ - voto 5.5: sempre a distanza da Verstappen ma comunque meno rispetto allo scorso anno. Ha saputo gestire i momenti più difficili ma nel finale ha sentito troppo la pressione è con u ntestacoda ha rovinato tutto. PASTICCIONE

RUSSELL - voto 5.5: ci voleva provare a insidiare il 7 volte campione del mondo suo nuovo compagno, ma non è che abbia impressionato. Lewis lo ha visto a distanza, colpa anche di una Mercedes ancora in fase di studio e non al 100%. Per il momento RIMANDATO

BOTTAS - voto 5: ottima qualifica, poi la partenza accanto all'ex compagno di box Hamilton è stata delle sue solite: un flop. Alla fine ha lottato per un posto a metà gruppo, senza far vedere cose importanti. Anno nuovo, vecchio Bottas. SGONFIATO

RICCIARDO - voto 4: doveva essere la quarta forza del Mondiale ma con la possibilità di attaccare i migliori e invece la prima uscita McLaren è un flop completo. A deludere di più è l'australiano, sempre costantemente nei bassifondi. Speriamo sia solo una brutta parentesi, ma l'inizio è di quelli tragici. AFFONDATO

