Live F1, GP Stiria in diretta: disastro Ferrari, Leclerc e Vettel si toccano: ritirati. Hamilton in testa

di Massimo Costa

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pit per Verstappen che monta gomme medie. Ai box anche Gasly che riparte con le medie- Hamilton aumenta a 5" il vantaggio su Verstappen mentre Bottas si porta a 2" dall'olandese. Tranquillo quarto rimane Albon, Giovinazzi è 13° a 1"7 da KvyatRicciardo riesce a superare Ocon e va in sesta posizione ed ora le Renault devono guardarsi dalle veloci Racing PointRicciardo va all'attacco del compagno di squadra Ocon, ma il francese resiste e i due piloti Renault rischiano il contatto. Stroll supera bene Gasly per l'ottava posizione- Hamilton sembra imprendibile e si porta a +3" su Verstappen + 6"6 Bottas +18" Albon, + 20" Sainz poi Ocon Ricciardo Gasly Stroll Perez Norris Kvyat Giovinazzi Grosjean Raikkonen Magnussen Latifi RussellGran rimonta di Perez che supera Norris per la decima posizione. Il messicano è partito 17esimo- Albon ha superato Sainz e sale quarto, Hamilton porta a 2"5 il vantaggio su Verstappen- Hamilton +1"9 Verstappen +6"4 Bottas +9" Sainz poi Albon Ocon Ricciardo Gasly Stroll Norris Perez Kvyat Magnussen Giovinazzi Grosjean Latifi Raikkonen Russell che ha fatto una passeggiata nella ghiaiaDopo qualche giro di safety-car, la gara riparte e Hamilton allunga su Verstappen mentre Bottas supera Sainz e sale terzoVettel si ritira, Leclerc cambia il muso, ma dopo 1 giro si ritira. Un vero disastro quello combinato da LeclercIncredibile Leclerc che tenta una frenata assurda e colpisce Vettel, entrambe le Ferrari ai boxPartenza perfetta di Hamilton mentre Sainz attacca Verstappen, ma l'olandese tiene duroConcluso il giro di ricognizione, pronti alla partenzaCon le gomme medie sono Ricciardo, Vettel, Kvyat Raikkonen, Latifi e Giovinazzi. Tutti gli altri con le Pirelli softCome nello scorso GP di Austria, anche oggi per il GP della Stiria i piloti prima di salire in macchina si sono inginocchiati in onore del Black Lives MatterMancano pochi minuti al via del secondo GP stagionale. Temperatura aria, 19.8°, temperatura asfalto 39.6°. Dai box partirà Grosjean dopo che sulla sua Haas è stata sostituita la pompa dell'acquaCome domenica scorsa, in prima fila sul circuito di Spielberg per il GP della Stiria, troviamo una Mercedes e una Red Bull-Honda. Cambia, però, il pilota della W11 che non è Valtteri Bottas, relegato in quarta posizione, ma Lewis Hamilton, protagonista sabato di una pole da extra terrestre sotto la pioggia. Verstappen domenica scorsa non era stato troppo efficace al via, accodandosi al rivale finlandese, ma oggi cercherà di inventarsi qualcosa di meglio, sperando anche nella spinta del motore Honda grazie al lavoro di questi giorni dei tecnici giapponesi. Però, considerando che le condizioni meteo sono simili a quelle di domenica scorsa, le Mercedes potrebbero nuovamente recitare il ruolo di protagoniste assolute. Bottas non dovrebbe avere problemi nel liberarsi nei primi giri dello splendido Carlos Sainz, terzo in qualifica con una McLaren-Renault che ancora non è al livello della W11, ma sarà più dura avere ragione della Red Bull dell'olandese. C'è curiosità anche per la prestazione della Renault, ottima quinta con Esteban Ocon e ottava con Daniel Ricciardo. Lando Norris, terzo nel GP di Austria, in qualifica era risultato sesto, ma partirà nono per una penalità rimediata nelle prove libere. E la Ferrari invece, riuscirà a ripetere il miracolo di domenica scorsa, quando Charles Leclerc ha rimontato fino al secondo posto grazie, più che altro, alle disgrazie altrui? Sarà interessante vedere se l'affidabilità sarà nuovamente il punto debole di molte squadre (ben nove ritiri domenica scorsa), ma questa volta il giovane monegasco parte dalla settima fila e per lui si annuncia una gara complicata. Undicesimo in qualifica, Leclerc è stato penalizzato di tre posizioni per avere ostacolato Daniil Kvyat e dunque si ritrova quattordicesimo. E' andato meglio Sebastian Vettel, decimo, che partirà dalla quinta fila puntando ad incamerare punti.