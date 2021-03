Ecco la nuova Ferrari SF21: livrea bicolore e fianchi sinuosi

Si chiama SF21 ed è la 67esima creatura pensata e assemblata a Maranello. Presentata online sul sito della Ferrari, la nuova vettura del Cavallino è un’evoluzione di quella dello scorso anno. Motore completamente nuovo, aerodinamica aggiornata e retrotreno modificato con coraggio, grazie ai 2 gettoni di sviluppo consentiti per questa stagione. Il grosso del lavoro, infatti, oltre al propulsore, si è concentrato sul turbo e sul cambio con una nuova geometria delle sospensioni posteriori. In questa ottica si è ristretto anche il flusso nelle fiancate, in modo da avere una linea più filante. Filante e rivoluzionata pure nella colorazione: il posteriore è amaranto, come quello della prima vettura da corsa Ferrari, la 125 S, e usato la scorsa stagione al Mugello per celebrare il traguardo dei 1000 GP, il resto della scocca dipinta con l’abituale rosso. Simbolo di passione e amore. Quello che la nuova creatura dovrà far risbocciare nel cuore dei tifosi dopo un’annata, quella scorsa, da incubo.

Speranza cullata in primis dal presidente della Ferrari, John Elkann: «Il 2020 è alle nostre spalle ma non sarà dimenticato, anzi ci avrà resi più forti. È stato eccitante vedere come Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno contribuito insieme ai nostri tecnici e meccanici alla preparazione della stagione». «Ai nostri tifosi – conclude il numero 1 di Maranello – vogliamo assicurare che onoreremo il nome del nostro fondatore Enzo Ferrari e che inizieremo il campionato 2021 con il suo spirito vincente».

Allineato e pronto all’ennesima sfida, il team principal della Rossa: «Per noi – confida Mattia Binotto – questa è la stagione delle tante sfide e attraverso la livrea ripartiamo visivamente dalla nostra storia ma, al tempo stesso, ci proiettiamo nel futuro». E il futuro è adesso. La Ferrari SF21 farà il proprio debutto assoluto in pista domani, in Bahrain, nel cosiddetto “filming day”, una sessione di 100 km organizzata allo scopo di raccogliere immagini per partner e media. Il primo Gran Premio della stagione, invece, è in programma a fine mese, domenica 28, sempre sulla pista di Sakhir.

La scheda tecnica della Ferrari SF21



Power unit 065/6

Cilindrata 1600 cc

Regime di rotazione massimo 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Configurazione V6 90°

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

Sistema ERS



Configurazione: Sistema ibrido di recupero dell’energia attraverso motogeneratori elettrici

Pacco batteria: Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Capacità massima pacco batterie: 4 MJ

Potenza massima MGU-K 120 kW (161 cv)

Regime di rotazione massimo MGU-K: 50.000 giri minuto

Regime di rotazione massimo MGU-H: 125.000 giri minuto

