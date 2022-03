GP di Jeddah, la diretta: è sfida tra Ferrari e Red Bull, Leclerc all'attacco del poleman Perez

Giro di ricognizione complettato. Pochi attimi e scatterà il Gran Premio di Jeddah

Magnussen, Hamilton e Hulkenberg partono con le gomme dure. Tutti gli altri scattano con le medie

L'Alpha Tauri-Honda di Tsunoda si è arresa lungo il tracciato di Jeddah mentre andava a raggiungere lo schieramento di partenza. Il motore si è spento e per il pilota giapponese non c'è stato niente da fare. Tsunoda non parteciperà al Gran Premio così come Schumacher, protagonista di un brutto incidente in qualifica nel quale ha distrutto la sua Haas. Sono così 18 i piloti che prenderanno il via.

Un piccolo problema è emerso sulla Ferrari di Sainz all'accensione della vettura, ma è stato risolto rapidamente e il pilota spagnolo ha potuto raggiungere lo schieramento di partenza.

E' una sfida continua quella che contrappone la Ferrari alla Red Bull. Se in Bahrain tutto ha funzionato a meraviglia per il team italiano, a Jeddah è stato Sergio Perez a rovinare la festa a Charles Leclerc, che ieri in qualifica già intravvedeva la possibilità di ottenere la seconda pole consecutiva. Le prime due file sono tutte per loro, Red Bull-Honda e Ferrari. Se Perez e Leclerc sono là davanti a tutti, in seconda fila troviamo un buon Carlos Sainz e Max Verstappen, sorprendentemente soltanto quarto dopo che nelle prove libere era sempre stato vicinissimo a Leclerc. Sarà una grande battaglia quella che andrà in scena sul velocissimo e pericoloso tracciato cittadino dell'Arabia Saudita.

La Mercedes è sesta con George Russell, preceduto dalla Alpine-Renault di Esteban Ocon, mentre Lewis Hamilton è relegato in ottava fila. Dopo le libere ha chiesto alcune modifiche alla sua W13 che, però, si sono rivelate sbagliate. Non partirà Mick Schumacher che nel corso del Q2 è stato vittima di un brutto incidente. Per fortuna ne è uscito illeso, ma la sua Haas si è spezzata in due. Per precauzione si è preferito fermare il giovane pilota tedesco, ma allo stesso tempo sarebbe stato impossibile per la Haas rimettere in sesto la VF-22 distrutta.

