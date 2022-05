Diretta F1 GP di Monaco: incidente a Schumacher, la Haas si spezza in due, pilota illeso

Entra la safety-car

26° giro - Gran botto di Schumacher alla variante della Piscina, la sua Haas è spezzata in due. Fortunatamente il tedesco esce illeso, safety-car in pista

26° giro - Si ritira ai box Maganussen

Le immagini mostrano che Verstappen in uscita box ha tagliato la linea gialla

Incredibile controsterzo in pieno rettifilo di Sainz, aquaplaning rischiosissimo

24° giro - Perez +2" su Sainz +3"Verstappen +4"3 Leclerc +14" Russell +16"4 Norris +28"7 Alonso +37" Hamilton

Tutti sono rientrati per montare le gomme slick. solo Stroll prosegue con le intermedie wet. Albon ha invece le slick medie

Perez rientra in prima posizione davanti a Sainz mentre Verstappen rientra davanti a Leclerc

Anche Verstappen va ai box per montare le slick hard

22° giro - Ai box Perez che monta le gomme slick hard

Leclerc furioso con il box Ferrari per la strategia che ritiene sbagliata

21° giro - Ai box le due Ferrari che montano gomme slick hard

20° giro - Sainz continua con le full wet, ma Perez si avvicina ed è a 2"

Gran duello tra Ocon e Hamilton per l'ottavo posto

19° giro - Sainz conduce la gara con 6" su Perez, Leclerc è terzo a 10" ed ha 6" su Verstappen

19° giro - Schumacher monta le gomme slick hard come Albon

Ai box Verstappen che monta le intermedie

18° giro - Leclerc preferisce montare le intermedie e va ai box

Hamlton va all'attacco di Norris alla Sainte-Devote, ma il francese chiude la porta e si toccano leggermente

Ai box Norris che le intermedie le monta senza problemi

17° giro - La Ferrari invita Sainz a montare le intermedie, ma dice di no, si può passare direttamente alle slick tra pochi giri

16° giro - Ai box Perez che va con gomme intermedie

15° giro - Mercedes chiama ai box Hamilton, gomme intermedie per lui

Gasly con pista libera, con le gomme intermedie, gira ora in 1'31"2 mentre Leclerc, leader della gara con le full wet, gira in 1'32"

Sainz segna il giro più veloce ed è a 5" da Leclerc. Lo spagnolo ha 2"8 su Perez

Gasly bravissimo passa Ricciardo dopo la variante della Piscina

Perez comunica via radio che ora le condizioni del tracciato sono da gomma intermedia

Gasly, 13esimo, ora si lancia su Ricciardo mentre Zhou è preda di Vettel, anche lui con le intermedie

12° giro - Gasly riesce finalmente a superare Zhou non senza rischi

10° giro - Leclerc porta a 4"6 il vantaggio su Sainz, a 6"5 Perez, poi Verstappen Norris Russell Alonso Hamilton Ocon Bottas. Gasly con le intermedie era veloce, ma non riesce ad avere ragione di Zhou. Cambiare gomme non sembra essere la carta vincente perché poi non si supera

7° giro - Leclerc segna il giro più veloce ed ha 3" su Sainz. Lo spagnolo ha 2" di vantaggio su Perez che a sua volta ha 1"6 su Verstappen. Più staccato Norris mentre Russell, che lo segue, taglia la variante dopo il tunnel

Si guida come sul ghiaccio, bisogna essere molto gentili con il pedale dell'acceleratore

6° giro - Ai box Vettel e Tsunoda per montare gomme intermedie

I giri da percorrere sono 77

5° giro - Leclerc porta a 2"6 il vantaggio su Sainz e 4"2 su Perez e Verstappen. Dietro l'olandese c'è a 4" Norris seguito da Russell Alonso Hamilton Ocon Vettel Tsunoda Bottas Magnussen Ricciardo Albon Zhou Gasly Schumacher Stroll Latifi

4° giro - Leclerc ha un vantaggio di 2"3 su Sainz e 3"8 su Perez. Ai box Schumacher che monta le gomme intermedie come anche Zhou e Latifi

Leclerc e Sainz guidano il gruppo non senza difficoltà tra sbandate e controsterzi

Con la pioggia che sembra essersi arrestata, le gomme ideali potrebbero essere le intermedie, ma per il momento a parte Gasly nessuno si azzarda al cambio

La safety-car ha spento le luci e tornerà ai box

Stroll e Latifi vanno ai box. Stroll ha forato, Latifi cambia il musetto.

Latifi e Stroll pure con la safety-car vanno a toccare le barriere

La partenza non verrà data con le vetture ferme in griglia

La safety-car parte ed è seguita dalle due Ferrari e da tutti gli altri

Tolte le termocoperte dalle gomme delle 20 monoposto ferme in corsia box

Il meteo comunque non è positivo, la pioggia dovrebbe apparire nuovamente a breve.

Per tutti gomme full wet anche se per ora non piove più

Cinque minuti all'accensione dei motori

I piloti tornano sulle loro monoposto, Hamilton sfoggia un nuovo casco bianco, anche Norris ha un casco inedito bianco nel lato destro, poi fasce colorate a sinistra.

10 minuti per riprendere la pista

Immagini dai box, Perez fa ginnastica, Ricciardo e Norris maneggiano i loro telefoni

Gasly guarda le immagini registrate del giro di ricognizione per capire meglio dove sono le pozzanghere, Bottas ha lo sguardo fisso nel vuoto, Sainz va su e giù nervosamente

Ancora nessuna segnalazione ufficiale, la pioggia ha ripreso

Verstappen se la ride con Horner e Marko stemperando la tensione

I piloti sono sempre ai box, senza casco, in attesa di sapere cosa deciderà la direzione gara

La pioggia ha concesso una tregua, almeno nella zona box. I piloti hanno tute e sottotute bagnate e dovrebbero quanto meno cambiarsi

I piloti scendono dalle monoposto, parcheggiate in corsia box. Schumacher dice che non si è mai bagnato così tanto all'interno di una monoposto come in questi pochi minuti

Bandiera rossa, per ora la gara è rinviata

Tra la zona del tunnel e l'arrivo piove fortissimo e il tracciato è allagato

Ora la pioggia è aumentata di intensità, secondo giro dietro la safety-car

Sarà una gara piena di colpi di scena, su questo non vi sono dubbi

Il tracciato è decisamente bagnato e non mancano le pozzanghere.

Inizia il giro di ricognizione dietro alla safety-car guidata dall'ex pilota Bernd Maylander

Situazione molto complicata per i piloti che si ritrovano condizioni di pista completamente inedite rispetto alle prove libere e alla qualifica.

La pioggia è calata, ma enormi nuvole stazionano sopra il Principato di Monaco

Giro di ricognizione prevista per le 15.16

Partenza ulteriormente rinviata

Anche gli altri piloti hanno montato le full wet

Norris, Alonso Vettel Ocon Bottas Magnussen Ricciardo Schumacher Albon Stroll Latifi Zhou hanno cambiato le gomme in griglia di partenza montando le full wet

Il giro di ricognizione sarà effettuato con la safety-car davanti alle 20 monoposto al via

Il via del giro di ricognizione è previsto per le 15.09

C'è l'enigma pioggia Montecarlo, tutti partono con le gomme wet intermedie

Deve fare certamente un effetto particolare correre un Gran Premio di F1, partendo dalla pole, sulle strade che hai percorso fin da bambino. Charles Leclerc, nato e cresciuto nel Principato di Monaco, le curve e i rettifili dello storico tracciato cittadino di Montecarlo, le percorreva per andare a scuola in bicicletta o dagli amichetti, sognando di correrci, un giorno chissà quando, al volante di una monoposto di F1. Una favola che ha dell'incredibile e che si è trasformata in realtà. E non si pensi che Leclerc, in quanto residente a Monaco, provegna da una famiglia economicamente potente.

Segui il Gp di Monaco in diretta

Non è assolutamente così e senza l'aiuto del manager Nicolas Todt, che gli ha fornito il proprio sostegno fin dal karting, Charles non avrebbe mai raggiunto queste vette. Leclerc cerca la prima vittoria a casa sua, ma dovrà fare attenzione al suo compagno di squadra Carlos Sainz e soprattutto alle due Red Bull che ringhiano alle sue spalle, con Sergio Perez terzo e Max Verstappen quarto. La partita è quanto mai aperta anche se su questo tracciato cittadino è quasi impossibile superare. Fondamentale la partenza, poi la strategia per il cambio gomme

La griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco di Formula 1, settima prova del Mondiale, in programma oggi alle ore 15 a Montecarlo. Prima fila: Charles Leclerc (Mon/Ferrari) Carlos Sainz (Spa/Ferrari) seconda fila: Sergio Perez (Mes/Red Bull) Max Verstappen (Ola/Red Bull) terza fila: Lando Norris (Gb/McLaren) George Russell (Gb/Mercedes) quarta fila: Fernando Alonso (Spa/Alpine) Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) quinta fila: Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) Esteban Ocon (Fra/Alpine) sesta fila: Yuki Tsunoda (Gia/AlphaTauri) Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) settima fila: Kevin Magnussen (Dan/Haas) Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) ottava fila: Mick Schumacher (Ger/Haas) Alexander Albon (Tha/Williams) nona fila: Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) Lance Stroll (Can/Aston Martin) decima fila: Nicholas Latifi (Can/Williams) Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo).

Dove vedere la gara del Gp di Monaco in tv e streaming

Tutto pronto per il Gp di Monaco 2022. A Montecarlo il via a una delle gare più emozionati di sempre è in programma oggi domenica 29 maggio alle ore 15:00. La gara verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8 dalle ore 18:00. La visione in streaming è disponibile su Sky Go oltre alla diretta testuale sul ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA