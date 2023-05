Sprofondo rosso, Ferrari in crisi. Leclerc: «Difficile accettare di farsi superare»

di Fabrizio Ponciroli

Sprofondo Rosso. In quel di Miami si è assistito a un’altra debacle della Ferrari. Sia Leclerc (7°) che Sainz (5°) non sono mai stati davvero in corsa per la vittoria. Una brusca frenata rispetto ai segnali incoraggianti visti a Baku, dove Leclerc ha conquistato il primo (e per ora unico) podio stagionale.

La nuova SF-23, presentata in pompa magna nel giorno di San Valentino, sta deludendo tutti gli innamorati del Cavallino. In tanti rimpiangono la F1-75 della scorsa stagione. Il paragone è impietoso. Nel 2022, dopo cinque GP disputati, la Ferrari aveva conquistato ben sette podi (due GP vinti da Leclerc), mettendo in grande agitazione anche la Red Bull. Quest’anno, solo un terzo posto a Baku. La crisi della Rossa è evidente.



