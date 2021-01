Charles Leclerc positivo al coronavirus. Il pilota della Ferrari: «Sto bene, ho sintomi lievi»

Charles Leclerc è risultato positivo al coronavirus. Il 23enne pilota della Ferrari si era sottoposto a tampone dopo essere entrato in contatto con una persona che aveva contratto il Covid-19 ed è risultato positivo: è stato il pilota stesso a comunicarlo sui suoi canali social.

«Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene - scrive LeClerc - Voglio che sappiate che sono risultato positivo al Covid-19. Sono costantemente monitorato come previsto dai protocolli del mio team. Sfortunatamente ho scoperto di essere stato in contatto con un positivo e mi sono subito messo in isolamento: successivamente mi sono sottoposto a tampone che è risultato positivo. Sto bene e ho sintomi lievi, resterò in isolamento nella mia casa a Monaco in rispetto delle regole delle autorità sanitarie locali».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA