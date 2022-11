Binotto salta, l'indiscrezione sull'addio alla Ferrari: «Già scelto il sostituto». Ma il team smentisce

di Redazione web

La Ferrari licenzia Mattia Binotto? La notizia circolava da giorni, avvalorata adesso da nuove e insistenti conferme. La scuderia del Cavallino avrebbe già scelto il nuovo team principal per la Formula Uno: si tratta di Frederic Vasseur, adesso responsabile di Alfa Romeo-Sauber. Il cambio sarà ufficiale a gennaio.

Ferrari smentisce l'addio di Binotto

Ferrari, che inizialmente aveva risposto con un «no comment», ha smentito l'indiscrezione: «In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento». E Binotto è atteso ad Abu Dhabi il prossimo weekend per la gara conclusiva della stagione.

Comunicato della Scuderia Ferrari:



Binotto, a gennaio il cambio al vertice?

Dopo l'avvio di stagione esaltante, la Ferrari non ha retto il confronto con la Red Bull, pagando spesso per scelte sbagliate dai box. Più volte Mattia Binotto è finito al centro della critica e il rapporto complicato con Charles Leclerc, prima guida del team, ha fatto il resto. Il monegasco in questa stagione non si è sentito al centro del progetto e il dualismo con il compagno Carlos Sainz ha aperto dei dubbi sul suo futuro con la Rossa.

Binotto lascerà la Ferrari dopo 4 stagioni, nelle quali il team non è mai riuscito a tornare davvero in lotta per il titolo. Nelle ultime settimane il team principal non aveva viaggiato con la squadra per i Gp, ma era rimasto a Maranello per seguire lo sviluppo della macchina che scenderà in pista nel 2023. A guidarla dal muretto però ci sarà Vasseur.

Chi è Frederic Vasseur

Secondo le indiscrezioni, il presidente John Elkann aveva sondato la disponibilità di Frederic Vasseur già la scorsa estate. I suoi buoni rapporti con il gruppo Stellantis lo hanno messo in pole position per sostituire Binotto. Il suo ingaggio rappresenta una svolta per la Ferrari, soprattutto per il passato da uomo di pista. Una caratteristica che era mancata negli ultimi team principal passati dal box del Cavallino. Alla guida di Alfa Romeo-Sauber dal 2017, ha già lavorato con Charles Leclerc, prima che il monegasco venisse "promosso" a pilota Ferrari. Anche questo un dettaglio, che potrebbe spiegare la scelta dei vertici di Maranello.

Turrini: non una grande notizia

«La vettura 2023 è praticamente finita, per questo non condivido questa scelta – ha dichiarato Leo Turrini ospite di Radio24 nel corso della trasmissione ‘Tutti convocati’ – l’era Binotto è praticamente finita, lo sbocco sembra essere quello che porta a Frederic Vasseur, amico di Nicholas Todt e in ottimi rapporti anche con Tavares, numero uno di Stellantis. Per quanto riguarda la direzione tecnica tornerà per restare Simone Resta, parcheggiato prima in Sauber e poi in Haas per rapporti non idilliaci con Mattia Binotto. Se dietro a questo ribaltone c’è anche la pressione di Charles Leclerc questa secondo me non è una grande notizia perché sulle spalle del monegasco si abbatterà una grandissima pressione perché il parafulmine Binotto non ci sarà più. La Ferrari sembra vivere una infinita rivoluzione francese, ha ghigliottinato diversi manager negli ultimi 15 anni senza riuscire a conquistare un titolo mondiale».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 16:05

