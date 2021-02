Alonso investito in bici, l'operazione in Svizzera. Come sta il campione dopo l'incidente

Fernando Alonso ha subito ieri sera un intervento chirurgico all'ospedale di Berna (Svizzera) dove è ricoverato in seguito all'incidente stradale di cui è rimasto vittima ieri sera a Lugano, mentre si allenava in bici.

Il campione di F1, secondo quanto riferisce l'edizione online di Marca, ha subito un intervento di chirurgia maxillo-facciale, gli specialisti hanno riposizionato la sua mascella e rimosso alcuni denti danneggiati dopo il tremendo colpo subito da un'auto nei pressi di una rotonda. Secondo i medici l'operazione è andata bene.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 11:59

