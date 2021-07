Italia-Inghilterra, lo sfottò della tv inglese e il countdown: «La coppa è quasi a casa»

Gli inglesi ci credono e hanno numerosi vantaggi, ma a poche ore dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra nella tv britannica appare un countdown che suona come uno sfottò per i tifosi italiani: «La coppa è quasi a casa». Il conto alla rovescia è partito negli studi di Sky Sport in Inghilterra. Il motto “It’s coming home” è diventato “It’s almost home”, con gli inglesi che sono convinti di accaparrarsi il trofeo a Wembley.

La semifinale con la Damimarca ha aumentato la fiducia dei tifosi della nazionale che non vedono un titolo dal mondiale 1966, giocato e vinto in casa. Credono che la storia possa ripetersi, ma la nazionale di Mancini è pronta a dare filo da torcere. I tifosi italiani non ammettono battutine sebbene temano irregolarità nella casa degli avversari. Quelli inglesi hanno anche raccomandato agli italiani di non recarsi a Londra per l'occasione.



Italia-Inghilterra, il countdown e lo sfottò inglese



Per entusiasmare ancora di più gli spettatori negli studi di Sky Sports in Inghilterra è scattato il countdown. La conduttrice sportiva Hayley McQueen ha mostrato orgogliosa il conto alla rovescia con la scritta "It's almost home", ovvero "È quasi a casa", una variazione sul tema del più celebre "It's coming home", la frase scelta per ricordare il ritorno del calcio nel Paese in cui è nato.

