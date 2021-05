Europei, i 33 pre-convocati del ct Roberto Mancini: Raspadori la novità assoluta

Europei, i 33 pre-convocati dell'Italia. Nella lista stilata dal ct, Roberto Mancini, c'è anche una novità assoluta: si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo.

Leggi anche > Mancini, prolungato fino al 2026 il contratto con la Nazionale: «Felice per il rinnovo»

Nella lista compare anche Marco Verratti: il centrocampista pescarese del Paris Saint-Germain, attualmente infortunato, resta in dubbio per la fase finale degli Europei. Il raduno si terrà il prossimo 24 maggio, prima del test amichevole di Cagliari, contro San Marino, in programma il 29.

Leggi anche > Mourinho alla Roma, scontro in diretta tv tra Di Canio e Sandro Piccinini: «Lo fai per i like»

Europei, i 33 pre-convocati di Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA