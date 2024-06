Europei 2024 di calcio, maxischermi a Roma: ecco dove vedere le partite

Stanno per iniziare gli Europei 2024 di calcio con 24 squadre, divise in 6 gironi da quattro squadre ciascuno, pronte a contendersi il titolo detenuto attualmente dall'Italia. Dal 14 giugno al 14 luglio in tutti gli stadi della Germania scenderanno in campo i giocatori con la maglia della propria nazionale, supportati da milioni di tifosi che si stanno preparando a seguire i match dagli stadi o da casa.

Le partite saranno trasmesse sui principali canali televisivi ma non solo: nella grandi e piccole città, infatti, saranno allestiti dei maxischermi gratuiti. Ecco dove saranno messi a Roma.



Nelle sedi del Cinema in piazza del Parco della Cervelletta e di Monte Ciocci e Notti di cinema a Piazza Vittorio e di Arena Cinevillage Monteverde.

In zona Appio Latino le serate musicali del Villa Lazzaroni Summer Festival 2024 lasceranno spazio alle prime tre partite degli Azzurri.

I pub del centro storico della capitale (Nag’s Head, Abbey Theatre, Trinity College). Da Cugino al The Hoxton si potranno vedere tutte le partite degli europei con menu a tema e birra artigianale Baladin.

All’interno della rassegna di Testaccio Estate è stato allestito Euro Village 2024, presso la Città dell’Altra Economia, dove sarà messo un maxi schermo con la pizza di Pizzeria Elementare, la cucina di Osteria Grandma e birra a volontà (ingresso libero dalle 18.30). Via Ostiense all'Angeli rock, il risto-pub e cocktail bar affacciato sulla splendida Basilica di San Paolo fuori le mura. Pigneto al giardino di Rosti o al Monk. L’Eur Social Park. Mediterraneo al Maxxi, sede 2024 di House of Peroni. Talenti Village.

Le partite dell'Italia per la fase a gironi degli Europei 2024 sono previste per il 15 giugno 2024 con Italia – Albania (Dortmund, 21:00); 20 giugno 2024 con Spagna – Italia (Gelsenkirchen, 21:00); 24 giugno con Croazia –Italia (Lipsia, 21:00). FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 11:22

