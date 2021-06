Euro 2020, le partite di venerdì 18 giugno: Schick a caccia del bis contro la Croazia. Inghilterra-Scozia, derby che vale gli ottavi

Ancora una giornata ricca di partite a Euro 2020. E l'attesa è tutta per il secondo incontro di una delle Nazionali favorite per la vittoria finale, l'Inghilterra, impegnata in serata a Londra.

Si parte alle ore 15 a San Pietroburgo dove andrà in scena la gara tra Svezia e Slovacchia. Da una parte c’è la Nazionale di Andersson che viene dal pareggio contro la Spagna, dall’altra quella di Hapal che viene dalla vittoria contro la Polonia ed in classifica occupa la prima posizione con 3 punti. E vuole ancora stupire, come ha ribadito il capitano ed ex bandiera del Napoli Marek Hamšík: "La Svezia gioca lo stesso calcio da molti anni, i giocatori sono insieme da molto tempo. Dovremmo contenerli se non vogliamo che ci battano. In ogni caso, esordire nel torneo ci ha aiutato a essere di buon umore, dobbiamo dimostrarlo ancora in campo".

Alle ore 18 all'Hampden Park di Glasgow andrà in scena Croazia-Repubblica Ceca. Gli uomini di Dalic che viene dalla sconfitta contro l'Inghilterra e cercano il riscatto contro la Nazionale condotta da Silhavy, reduce dalla vittoria contro la Scozia. E con un Patrik Schick, ex calciatore della Roma, in grande spolvero. "Dobbiamo essere compatti per quanto riguarda la nostra difesa, ma allo stesso tempo è importante non avere paura di andare avanti ed essere pericolosi in attacco - ha detto il capitano Vladimír Darida -. Fa piacere vedere la forma di Patrik: sappiamo che possiamo contare su di lui e dobbiamo cercare di creargli delle occasioni".

Chiuderà il programma alle ore 21 l'incontro più atteso, il derby Inghilterra-Scozia. I padroni di casa cercano il pass per gli ottavi di finale e si affidano in attacco al bomber Harry Kane, che con un suo gol al 90' all'Hampden Park regalò il pareggio per 2-2 con la Scozia nel 2017. E ha ammesso: "È stato sicuramente uno dei miei gol preferiti che ho segnato con la maglia dell'Inghilterra".

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Ore 15 Svezia-Slovacchia – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 18 Croazia-Repubblica Ceca – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 21 Inghilterra-Scozia – RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

