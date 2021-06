Euro 2020, le partite di domenica 27 giugno: Olanda-R.Ceca alle 18, poi la sfida Lukaku-CR7

Seconda giornata a Euro 2020 dedicata agli ottavi di finale. Si parte alle ore 18 alla Puskás Aréna di Budapest con Olanda-Repubblica Ceca, con i cechi che dovranno cercare di bloccare la corazzata Orange, che ha impressionato di più insieme all'Italia nella fase a giorni. E lo sa bene il ct Jaroslav Šilhavý: "Abbiamo analizzato tutte le partite dell'Olanda e hanno avuto circa 30 occasioni. Dobbiamo semplicemente difendere in modo efficace e responsabile come squadra. Se non saremo al meglio in questo aspetto, difficilmente potremo farcela".

Alle ore 21 invece a Siviglia sarà la volta del big match Belgio-Portogallo. Romelu Lukaku contro Cristiano Ronaldo, ma non solo. Entrambe le formazioni infatti sono piene di campioni e promettono spettacolo. "Sento molta eccitazione ed energia nel gruppo - ha detto il ct belga Roberto Martínez -. Il Portogallo è una squadra che si adatta rapidamente alle circostanze. Che sia una partita aperta o chiusa dipende da quello che succederà in campo". Mentre Fernando Santos, allenatore del Portogallo, ha replicato: "Ci sono alcuni giocatori che sono più importanti, ma il Belgio non marcherà a uomo e nemmeno noi. Siamo due squadre simili. È una finale, siamo qui per vincerla non per giocarla e basta. Sappiamo di avere di fronte degli ottimi avversari, ma credo, spero e sono convinto che saremo migliori noi".

IL PROGRAMMA

Ore 18 Olanda-Repubblica Ceca - SKY SPORT SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 21 Belgio-Portogallo - RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

