Euro 2020, le partite di giovedì 17 giugno: Belgio-Danimarca per Eriksen, l'Olanda cerca gli ottavi con l'Austria

Continua il programma di Euro 2020. Dopo l'ennesimo tris dell'Italia, prima qualificata agli ottavi, si continua oggi con altre tre sfide chiave: alle 15 c'è il match del gruppo C Ucraina-Macedonia del Nord, poi alle 18 Danimarca-Belgio del girone B e poi di nuovo alle 21 si torna al raggruppamento C con Olanda-Austria.

Si parte quindi alle 15 a Bucarest con la sfida tra la Nazionale dell'ex rossonero Andrij Shevchenko e quella di Goran Pandev, sconfitta per 3-1 all'esordio dall'Austria. L'obiettivo dell'Ucraina è conquistare i tre punti per cancellare il ko al debutto con l'Olanda. E Sheva ha le idee chiare: "La Macedonia è una squadra che merita rispetto. Hanno carattere, leader eccezionali e un sistema di gioco consolidato. Giocano quasi sempre con il 5-3-2 e amano il contropiede. Sono anche buoni combattenti, quindi non ci aspettiamo una partita facile". Ma l'Ucraina ha la cabala dalla sua parte. Infatti ha vinto gli ultimi due match contro la Macedonia del Nord: nelle qualificazioni per Euro 2016 l'Ucraina che si è imposta in entrambe le sfide senza subire gol.

Alle 18 il Belgio di Romelu Lukaku affronta a Copenhagen la Danimarca. E il pensiero corre subito a Christian Eriksen, uno dei principali protagonisti, ancora in ospedale dopo l'arresto cardiaco avuto nella partita d'esordio contro la Finlandia. "Al 10' della partita metteremo fuori il pallone, fermeremo la partita e faremo un applauso in onore di Eriksen, insieme alla Danimarca", ha commentato proprio l'interista. Il Belgio, tra le favorite per la vittoria finale, è reduce dal 3-0 contro la Russia, mentre la Danimarca vuole riscattare il ko di misura contro i finlandesi.

Chiuderà il programma alle 21 ad Amsterdam tra Olanda e Austria, le favorite per il passaggio del turno. Ma gli Orange, padroni di casa, non si accontenteranno di un pareggio. Così come l'Austria, che il ct Franco Foda spinge verso un risultato storico: "Abbiamo vinto la prima partita importante; quello era il nostro primo obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Ora dobbiamo costruire su quello. L'Olanda è ovviamente la favorita nel girone. Sono molto elastici e hanno un giocatori di grande qualità come Depay e Wijnaldum, oltre a De Ligt se giocherà. Come anche De Jong. Sono un'ottima squadra, ma abbiamo anche guadagnato molta fiducia contro la Macedonia del Nord".

IL PROGRAMMA DI OGGI, 17 GIUGNO

Ore 15 Ucraina-Macedonia del Nord – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 18 Danimarca-Belgio – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 21 Olanda-Austria – RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 12:22

