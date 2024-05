Cristiano Ronaldo, nuovo record con il suo Portogallo: convocato per il suo sesto Europeo di fila

di Redazione web

CR7 entra, ancora una volta, nella leggenda. A 39 anni Cristiano Ronaldo si appresta a vivere l'11mo torneo internazionale della sua infinita carriera. L'ex juventino che ora gioca in Arabia Saudita, nell'Al-Nassr, è stato inserito nella lista dei 26 giocatori ufficializzata dal selezionatore del Portogallo, lo spagnolo Roberto Martinez, per partecipare all'Europeo 2024 che si giocherà in Germania la prossima estate. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro giocherà il suo sesto Europeo - altro primato, cui vanno aggiunti cinque Mondiali. Ed il connazionale Nani, intervistato da A Bola, lo ha già ribattezzato «'O Eterno».

E mentre il portoghese mostra di non avere alcuna intenzione di fermarsi, un altro campione ha annunciato il ritiro. È il tedesco Toni Kroos, 34 anni, centrocampista del Real Madrid. Dopo l'Europeo in casa dirà basta. Vent'anni dopo il suo debutto agli Europei 2004 organizzati in Portogallo e ad otto anni dopo l'incoronazione della Seleçao agli Europei 2016, CR7, nativo di Madeira, si prepara a migliorare ancora i record che già detiene: delle selezioni (206) e delle reti (128) in nazionale. Non sorprende che la squadra lusitana sia segnata anche dall'assenza di Raphaël Guerreiro, ritirato per infortunio, e dall'inserimento della giovane ala Francisco Conceiçao, che gioca per il Porto con suo padre, Sérgio Conceiçao, come allenatore.

Attaccante fondamentale per il Portogallo

Cristiano Ronaldo, che gioca con l'Al-Nassr dai Mondiali del 2022 dove perse il suo indiscutibile status di titolare, è diventato ancora una volta fondamentale per Martinez, successore di Fernando Santos e autore di una qualificazione impeccabile. Con dieci vittorie in altrettante partite e 36 gol segnati su 2 subiti, il Portogallo ha trovato in CR7 il capocannoniere (10 gol in 9 partite). Elogiando «un giocatore che ha segnato 42 gol in 41 partite con il suo club», Martinez ha detto che continua ad offrire «una qualità sotto porta di cui abbiamo bisogno». Prima di affrontare Repubblica Ceca, Turchia e poi Georgia nel Gruppo F degli Europei, che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il Portogallo giocherà partite di preparazione contro Finlandia, Croazia e Irlanda. Oltre a Ronaldo, Roberto Martinez ha scelto gli attaccanti Rafael Leao, Joao Félix e Gonçalo Ramos, oltre a Pedro Neto e Francisco Conceiçao.



La fantasia a centrocampo sarà compito di Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha e Otavio, mentre ai recuperi dovranno pensare Joao Palhinha, Ruben Neves o Joao Neves.

