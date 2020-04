Trastevere, la squadra in coro: “Grazie presidente”

Il capitano a nome dei compagni di squadra ringrazia Betturri. Nei giorni scorsi è stata pubblicata una bella lettera da parte del capitano del Trastevere Marco Sfanò che, a nome di tutta la prima squadra, ha una dedica speciale verso il patron Betturri. Eccone alcuni estratti:

"Noi calciatori del Trastevere ci teniamo a mandare un messaggio di ringraziamento al nostro Presidente Pier Luigi Betturri. In questo momento sociale cosм buio il mondo dei calciatori dilettanti è stato toccato nel profondo e non avendo grandi tutele i calciatori stanno vivendo questo momento nell'incertezza e senza percepire rimborsi mensili. … Molti giocatori sono ragazzi con famiglie e bambini che fanno del calcio l’unica fonte di reddito, visto che come detto poco fa, il campionato di serie D è un campionato molto impegnativo, con trasferte e partite infrasettimanali che spesso non possono essere conciliate con un lavoro. Fatta questa premessa, volevamo tornare al messaggio positivo che ci sentiamo di inviare al mondo del calcio dilettante, portando alla luce il comportamento del nostro Presidente. Ci sono ragazzi che sono al Trastevere da più di 3-4 anni e ogni anno il nostro Presidente non ha mai tardato un giorno riguardo i rimborsi, e in ogni stagione, visto l'andamento sempre positivo (raggiungimento dei play-off per 3 anni di fila) il presidente ha sempre riconosciuto un Premio mai concordato, ma frutto esclusivamente della sua bontа. Anche in questo momento triste, non ci ha mai fatto mancare la sua presenza, rassicurandoci da subito che avremmo i nostri rimborsi, per metа se non si riprendesse il campionato, per intero qualora il campionato verrа portato a termine. Considerando che mancano due mensilitа il suo sforzo da noi è stato subito apprezzato e condiviso … Con l'augurio che possa tornare tutto alla normalitа mandiamo un saluto a tutto l'ambiente calcistico. Torneremo presto ad abbracciarci sul campo! I ragazzi del Trastevere"

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA